Игорь Акинфеев: «У ЦСКА нет денег на специальные очки для вратарей, мы не позволяем себе такую роскошь»

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев рассказал о тренировках в специальных очках.

«Эти очки очень дорогие. У нет денег, чтобы купить их, мы не позволяем себе такую роскошь.

Они больше для тренировок на реакцию, на концентрацию. Там есть несколько режимов, это очень помогает в концентрации и ловле мяча. Это пойдет на пользу, это ноу-хау», – сказал Акинфеев.

Вратари сборной России тренируются в очках. Зачем?