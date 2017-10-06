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    Игорь Акинфеев: «У ЦСКА нет денег на специальные очки для вратарей, мы не позволяем себе такую роскошь»

    Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия сборная России

    Голкипер сборной России Игорь Акинфеев рассказал о тренировках в специальных очках.

    «Эти очки очень дорогие. У ЦСКА нет денег, чтобы купить их, мы не позволяем себе такую роскошь.

    Они больше для тренировок на реакцию, на концентрацию. Там есть несколько режимов, это очень помогает в концентрации и ловле мяча. Это пойдет на пользу, это ноу-хау», – сказал Акинфеев.

    Вратари сборной России тренируются в очках. Зачем?

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