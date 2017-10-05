18-я победа СКА подряд, видеоповторы в РФПЛ, старт сезона в НХЛ и другие новости утра

1. СКА разгромил «Салават Юлаев» и повторил рекорд «Авангарда» в КХЛ – 18 побед подряд. Матч, в котором Умарк был недоволен судейством, а Ковальчук троллил Умарка. Остальные результаты дня.

2. РФПЛ одобрила использование видеоповторов. Ждем в следующем сезоне.

3. В стартовом матче НХЛ Малкин оформил ассистентский дубль, но его «Питтсбург» проиграл «Сент-Луису» (4:5 ОТ), в составе которого голевой передачей отметился Тарасенко. Другие результаты – здесь.

4. Шарапова проиграла Халеп – впервые в карьере. Там же, на турнире в Пекине, Касаткина победила действующую чемпионку Радванску.

5. Мутко рассказал, что Путин хочет сократить количество легионеров. «Но я пытаюсь объяснить, что нужна конкуренция».

6. УЕФА открыл дело в отношении «Спартака» из-за расистского поведения болельщиков на матче Юношеской лиги УЕФА. У тех, кто собирается на выезд в Севилью могут быть проблемы.

7. Пике сообщил, что продолжит играть за сборную Испании. Еще он хочет создать с Рамосом европейский аналог сайта The Players’ Tribune.

8. Хайнкес вернется в «Баварию». Внезапно.

9. Новости фигурного катания: Кустарова прекращает работать с Ильиных и Шибневым.

10. Фабрегас признался, что это он в 2004 году попал пиццей в лицо Фергюсону. Еще одна тайна АПЛ раскрыта.

11. Гудлер, еще недавно игравший в НХЛ, хорошо погудел во время полета из Нью-Йорка в Прагу. Чех выпил столько, что требовал принести ему кокаин.

12. В предсезонных матчах НБА «Кливленд» уступил «Атланте». Остальные результаты – здесь.

«Съели бы эти пенсии, вот и все». Николай Валуев – о поднятии пенсий вместо проведения Сочи-2014 и ЧМ-2018