Илья Брызгалов о КХЛ: «Там есть на что смотреть? Сколько уже СКА выиграл подряд?»

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов поделился мнением о положении дел в .

– За КХЛ следите?

– Честно скажите:, а стоит следить? Там есть на что смотреть? У нас две команды – СКА и . Еще парочка с хорошим финансированием, но все равно они уже на несколько порядков ниже. «Ак Барс», «Авангард», «Салават», «Магнитка». Но это уже совсем другой уровень. По финансированию, по условиям. И есть все остальные. Сколько там уже СКА выиграл подряд? 18? И ЦСКА тоже всех обыгрывает.

– Иногда оступается. Но у них состав обновился и игроков очень много, поэтому часть, постоянно меняясь, сидит в запасе…

– Мастерства набираются – смотрят с трибуны и набираются. Подмечают ошибки. Что бы ты не сделал в том или ином случае. Становятся теоретиками.

Чтобы создать сильный чемпионат – должны быть сильные клубы. Должен быть жесткий потолок зарплат. Без всяких налогов на роскошь и штрафов. Иначе появляется куча лазеек, чтобы обойти этот «псевдопотолок». Настолько неравные условия – и что вы хотите? – сказал Брызгалов.

СКА разрывает КХЛ. Без шансов