«Не пейте алкоголь в аэропорту и во время полета». Инструкция по перелету в Пхенчхан для российских олимпийцев

Федеральный научный центр физической культуры и спорта (ВНИИФК) выпустил брошюру с методическими рекомендациями для спортсменов, которые поедут в Пхенчхан-2018 в составе сборной России.

В частности, для спортсменов разработана памятка, которой они должны воспользоваться при перелете в Южную Корею. Спортсменам рекомендуется взять с собой в самолет теплую удобную одежду, дополнительное питание, воду, а также книги, журналы и фильмы, «чтобы не скучать в самолете».

В памятке говорится о том, что атлеты не должны употреблять алкоголь до и во время полета, чтобы избежать риска обезвоживания на высоте. Также в рекомендациях говорится о том, что члены сборной должны не забывать пить много жидкости, делать гимнастику и менять позу во время полета.

Кроме того, выпущена брошюра с рекомендациями для сопровождающих лиц. В ней говорится о том, что необходимо проинструктировать спортсменов по вопросам питания, регистрации в аэропорту и выбора одежды.

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