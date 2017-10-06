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    Пекин (АТР). 1/4 финала. Рублев встретится со Зверевым-младшим, Надаль сыграет с Изнером

    Теги результаты ATP China Open

    В четвертьфинале турнира в Пекине Андрей Рублев сыграет с Александром Зверевым.

    China Open

    Пекин, Китай

    2 – 8 отября 2017

    ATP World Tour 500

    Призовой фонд – 3 028 080 долларов

    Открытые корты, хард

    Четвертьфинал

    Рафаэль Надаль (Испания) Джон Изнер (США)
    Дата проведения
    6 октября, 07.30
    Онлайн матча

     

    Григор Димитров (Болгария) Роберто Баутиста-Агут (Испания)
    Дата проведения
    6 октября, 05.30
    Онлайн матча

     

    Ник Кириос (Австралия) Стив Дарси (Бельгия)
    Дата проведения
    6 октября, 09.30
    Онлайн матча

     

    Андрей Рублев (Россия) Александр Зверев (Германия)
    Дата проведения
    6 октября, 12.30
    Онлайн матча

     

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