Пекин (АТР). 1/4 финала. Рублев встретится со Зверевым-младшим, Надаль сыграет с Изнером

В четвертьфинале турнира в Пекине Андрей Рублев сыграет с Александром Зверевым.

China Open

Пекин, Китай

2 – 8 отября 2017

ATP World Tour 500

Призовой фонд – 3 028 080 долларов

Открытые корты, хард

Четвертьфинал