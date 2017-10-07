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    НХЛ. Бобровский сделал 20-й шатаут за «Коламбус» и установил клубный рекорд

    Теги Айлендерс Коламбус Сергей Бобровский НХЛ Стив Мэйсон рекорды

    Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский не пропустил ни одной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (5:0). 

    Российский вратарь «мундиров» отразил все 29 бросков по своим воротам. В итоге он был признан третьей звездой матча. 

    Этот сухой матч стал для него 20-м в форме «Коламбуса», таким образом, Бобровский установил новый клубный рекорд, опередив Стива Мэйсона (19). 

    С его статистикой можно ознакомиться здесь

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