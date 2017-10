НХЛ. Бобровский сделал 20-й шатаут за «Коламбус» и установил клубный рекорд

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский не пропустил ни одной шайбы в матче регулярного чемпионата против (5:0).

Российский вратарь «мундиров» отразил все 29 бросков по своим воротам. В итоге он был признан третьей звездой матча.

Этот сухой матч стал для него 20-м в форме «Коламбуса», таким образом, Бобровский установил новый клубный рекорд, опередив (19).

С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Sergei Bobrovsky made 29 saves en route to becoming the @BlueJacketsNHL all-time leader in shutouts (20). #NHLStats pic.twitter.com/E3kKrUnNKt