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    КХЛ. «Куньлунь» примет «Магнитку», «Салават Юлаев» против «Авангарда»

    Теги Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Сибирь Лада Нефтехимик СКА Трактор Амур результаты Динамо Минск КХЛ Барыс Югра Динамо Адмирал Сочи Куньлунь Ред Стар

    В регулярном чемпионате КХЛ состоится 8 матчей.

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Амур – Трактор
    Дата проведения
    6 октября, 12.30, «Платинум-арена»
    Онлайн матча Видео

     

    Адмирал – Лада
    Дата проведения
    6 октября, 12.30, «Фетисов-Холл»
    Онлайн матча Видео

     

    Куньлунь – Металлург Мг
    Дата проведения
    6 октября, 12.30, «Feiyang Ice Skating Center»
    Онлайн матча Видео

     

    Салават Юлаев – Авангард
    Дата проведения
    6 октября, 17.00, «Уфа-Арена»
    Онлайн матча Видео

     

    Нефтехимик – Югра
    Дата проведения
    6 октября, 19.00, «Ледовый дворец Нефтехимик»
    Онлайн матча Видео

     

    СКА – Сибирь
    Дата проведения
    6 октября, 19.30, «Ледовый дворец»
    Онлайн матча Видео

     

    Динамо Москва – Динамо Минск
    Дата проведения
    6 октября, 19.30, «Ледовый дворец ВТБ»
    Онлайн матча Видео

     

    Сочи – Барыс
    Дата проведения
    6 октября, 19.30, «Шайба»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица КХЛ

    Статистика КХЛ

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