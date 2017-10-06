СКА установил рекорд КХЛ – 19 побед подряд

В очередном матче регулярного чемпионата СКА дома обыграл «Сибирь» (3:2).

Питерский клуб установил новый рекорд лиги, одержав 19-ю победу подряд.

Ранее рекорд принадлежал , который в сезоне-2010/11 выиграл 18 игр подряд.

СКА по-прежнему не проиграл ни одного матча в нынешнем сезоне. Команда тренера Олега Знарка набрала 54 очка после 19 матчей.

СКА-2017 – лучшая команда в истории российского хоккея. Или нет?