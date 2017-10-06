Finlandia Trophy. Пары. Чэн Пэн и Цзинь Ян выиграли короткую программу, Столбова и Климов – 2-е

Сегодня в финском Эспоо начались состязания спортивных пар в рамках турнира Finlandia Trophy. После первого дня соревнований лидируют китайцы Чэн Пэн и Цзинь Ян, россияне Ксения Столбова и Федор Климов – 2-е.

Finlandia Trophy

Эспоо, Финляндия

Пары

6-7 октября

Начало произвольной программы – 15.10 по московскому времени (7 октября).

Короткая программа

1. Чэн Пэн – Цзинь Ян (Китай) – 70,93

2. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия) – 70,12

3. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 65,42

4. Любовь Илюшечкина – Дилан Москович (Канада) – 64,15

5. Кристина Астахова – Алексей Рогонов (Россия) – 64,13

6. Джессика Калаланг – Зак Сидху (США) – 53,41