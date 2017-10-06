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    Finlandia Trophy. Пары. Чэн Пэн и Цзинь Ян выиграли короткую программу, Столбова и Климов – 2-е

    Теги сборная России результаты сборная Канады Finlandia Trophy Любовь Илюшечкина сборная США сборная Китая сборная Италии Николь Делла Моника пары Алексей Рогонов Ксения Столбова Федор Климов Кристина Астахова Дилан Москович Цзинь Ян Маттео Гуаризе Чэн Пэн Джессика-Ноэль Калаланг Зак Сидху

    Сегодня в финском Эспоо начались состязания спортивных пар в рамках турнира Finlandia Trophy. После первого дня соревнований лидируют китайцы Чэн Пэн и Цзинь Ян, россияне Ксения Столбова и Федор Климов – 2-е.

    Finlandia Trophy

    Эспоо, Финляндия

    Пары

    6-7 октября

    Начало произвольной программы – 15.10 по московскому времени (7 октября).

    Короткая программа

    1. Чэн Пэн – Цзинь Ян (Китай) – 70,93
    2. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия) – 70,12
    3. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 65,42
    4. Любовь Илюшечкина – Дилан Москович (Канада) – 64,15
    5. Кристина Астахова – Алексей Рогонов (Россия) – 64,13
    6. Джессика Калаланг – Зак Сидху (США) – 53,41

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