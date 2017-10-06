НБА. Предсезонные матчи. «Филадельфия» – «Бостон», «Оклахома-Сити» сыграет с «Новым Орлеаном»
Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА «Филадельфия» встретится с «Бостоном», «Оклахома-Сити» сыграет с «Новым Орлеаном».
НБА
Предсезонные матчи
- Дата проведения
- 7 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 7 октября, 02.00, «Verizon Center»
- Дата проведения
- 7 октября, 02.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 7 октября, 02.30, «Quicken Loans Arena»
- Дата проведения
- 7 октября, 03.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Дата проведения
- 7 октября, 03.00, «United Center»
- Дата проведения
- 7 октября, 03.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 7 октября, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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