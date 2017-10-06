Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview

    НБА. Предсезонные матчи. «Филадельфия» – «Бостон», «Оклахома-Сити» сыграет с «Новым Орлеаном»

    Теги результаты предсезонные матчи Бостон Атланта Чикаго Кливленд Детройт Индиана Милуоки Нью-Йорк Новый Орлеан Филадельфия Финикс Сакраменто Сан-Антонио НБА Вашингтон Юта Оклахома-Сити

    Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА «Филадельфия» встретится с «Бостоном», «Оклахома-Сити» сыграет с «Новым Орлеаном».

    НБА

    Предсезонные матчи

    Детройт – Атланта
    Дата проведения
    7 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча

    Вашингтон – Нью-Йорк
    Дата проведения
    7 октября, 02.00, «Verizon Center»
    Онлайн матча

    Филадельфия – Бостон
    Дата проведения
    7 октября, 02.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча

    Кливленд – Индиана
    Дата проведения
    7 октября, 02.30, «Quicken Loans Arena»
    Онлайн матча

    Оклахома-Сити – Новый Орлеан
    Дата проведения
    7 октября, 03.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча

    Чикаго – Милуоки
    Дата проведения
    7 октября, 03.00, «United Center»
    Онлайн матча

    Сан-Антонио – Сакраменто
    Дата проведения
    7 октября, 03.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча

    Юта – Финикс
    Дата проведения
    7 октября, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться