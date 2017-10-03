«Барселона» бастует, Пике оскорбляют, СКА близок к рекорду КХЛ и другие новости утра

1. «Барселона» и «Жирона» присоединились к массовой забастовке, связанной с событиями в Каталонии. Сегодня не будет никаких тренировок – ни у основы, ни в академии.

2. Тем временем у Жерара Пике, который высказывался за независимость Каталонии, возникли проблемы в сборной Испании. Болельщики так его оскорбляли, что тренировка закончилась на 23-й минуте.

3. СКА выиграл 17-й матч подряд, на этот раз повержен «Локомотив» (6:1, у Ярославля это 5-е поражение подряд). До повторения рекорда КХЛ питерцам осталась 1 победа. Другие результаты (включая «Сочи» – «Авангард» – 0:6) – здесь.

4. Ягр все-таки не приедет в КХЛ: он договорился о контракте с «Калгари» (зарплата – 1 млн долларов).

5. «Матч ТВ» активно распространял в популярных пабликах мемы о победе «Зенита» над «Спартаком». Главный факт из расследования Sports.ru.

6. Стадион, на котором пройдут церемонии открытия и закрытия Пхенчхана-2018, снесут после Олимпиады. Почему бы и нет?

7. Геннадий Орлов заявил, что в ЦСКА «есть задержки по зарплатам и невыплаченные премиальные».

8. Мария Шарапова пожертвует прибыль с сайта своих конфет на помощь Пуэрто-Рико, который пострадал от урагана.

9. Оказывается, игроки «Баварии» тренировались втайне от Карло Анчелотти – настолько им не хватало нагрузки. «Моего сына в молодежной команде тренируют лучше, чем Анчелотти «Баварию», – отметил Арьен Роббен.

10. Новая форма лыжной сборной России будет бордовой. А раньше была синей.

11. Фанаты «Легии» избили игроков после разгромного поражения (0:3). Это случилось на охраняемой территории.

Цитата дня. «Уберите это, идиоты!» Дмитрий Губерниев – про пост «Матч ТВ» в соцсети