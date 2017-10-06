Пекин (WTA). 1/4 финала. Касаткина сыграет с Халеп

В четвертьфинале турнира в Пекине Дарья Касаткина сыграет с Симоной Халеп, которую разгромила на прошлой неделе в Ухане.

China Open

Пекин, Китай

30 сентября – 8 отября 2017

Premier Mandatory

Призовой фонд – 6 381 679 долларов

Открытые корты, хард

Четвертьфинал