Пекин (WTA). 1/4 финала. Касаткина сыграет с Халеп
В четвертьфинале турнира в Пекине Дарья Касаткина сыграет с Симоной Халеп, которую разгромила на прошлой неделе в Ухане.
China Open
Пекин, Китай
30 сентября – 8 отября 2017
Premier Mandatory
Призовой фонд – 6 381 679 долларов
Открытые корты, хард
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 6 октября, 05.30
- Дата проведения
- 6 октября, 07.30
- Дата проведения
- 6 октября, 14.00
- Дата проведения
- 6 октября, 09.30
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