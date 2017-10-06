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    Пекин (WTA). 1/4 финала. Касаткина сыграет с Халеп

    Теги результаты WTA China Open

    В четвертьфинале турнира в Пекине Дарья Касаткина сыграет с Симоной Халеп, которую разгромила на прошлой неделе в Ухане.

    China Open

    Пекин, Китай

    30 сентября – 8 отября 2017

    Premier Mandatory

    Призовой фонд – 6 381 679 долларов

    Открытые корты, хард

    Четвертьфинал

    Дарья Касаткина (Россия) Симона Халеп (Румыния)
    Дата проведения
    6 октября, 05.30
    Онлайн матча

     

    Алена Остапенко (Латвия) Сорана Кырстя (Румыния)
    Дата проведения
    6 октября, 07.30
    Онлайн матча

     

    Элина Свитолина (Украина) Каролин Гарсия (Франция)
    Дата проведения
    6 октября, 14.00
    Онлайн матча

     

    Барбора Стрыцова (Чехия) Петра Квитова (Чехия)
    Дата проведения
    6 октября, 09.30
    Онлайн матча

     

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