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    Квалификация ЧМ-2018. Грузия принимает Уэльс, Украина в гостях у Косово

    Теги сборная Украины сборная Италии сборная Испании сборная Турции сборная Австрии сборная Сербии сборная Финляндии сборная Хорватии результаты сборная Израиля сборная Грузии сборная Албании сборная Молдовы сборная Ирландии сборная Македонии сборная Уэльса сборная Исландии сборная Лихтенштейна сборная Косово квалификация ЧМ-2018

    В сегодняшних матчах квалификации ЧМ-2018 Турция встретится с Исландией, Испания – с Албанией, Австрия примет Сербию.

    Квалификация ЧМ-2018

    Европа

    9-й тур

    Группа D

    Грузия – Уэльс 0:1 (второй тайм)
    Дата проведения
    6 октября, 19.00, «стадион Бориса Пайчадзе»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 49 Лоуренс.
    ГрузияЛория, Наваловский, Кашия, Какабадзе, Кверквелия, Казаишвили, Квеквескири (Джигаури, 76), Меребашвили, Канкава, Гвилия, Квилитая (Схиртладзе, 76).
    УэльсХеннесси, Уильямс, Дэвис, Гантер, Честер, Рэмзи, Аллен, Ледли (Эдвардс, 81), Кинг, Лоуренс, Воукс (Робсон-Кану, 74).
    Предупреждение:
    Лоуренс (55).
    Австрия – Сербия
    Дата проведения
    6 октября, 21.45, «Эрнст Хаппель»
    превью матча онлайн статистика
    Ирландия – Молдова
    Дата проведения
    6 октября, 21.45, «Авива-Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика

    Группа G

    Италия – Македония
    Дата проведения
    6 октября, 21.45, «Олимпико ди Торино»
    превью матча онлайн статистика
    ИталияБуффон, Дзаппакоста, Бардзальи, Кьеллини, Дармиан, Верди, Пароло, Инсинье, Гальярдини, Бонуччи, Иммобиле.
    МакедонияДимитриевски, Велкоски, Ристовски, Муслиу, Спировски, Хасани, Барди, Алиоски, Несторовски, Пандев, Радески.
    Лихтенштейн – Израиль
    Дата проведения
    6 октября, 21.45, «Райнпарк Штадион»
    превью матча онлайн статистика
    ЛихтенштейнЙеле, Кауфманн, Геппель, Малин, Вольфингер, Бюхель, Полверино, Бюхель, Хаслер, Бургмайер, Эрне.
    ИзраильХаруш, Тиби, Бен Хаим, Давидзада, Келтьенс, Натхо, Кабха, Атар, Меликсон, Рафаелов, Хемед.
    Испания – Албания
    Дата проведения
    6 октября, 21.45, «Хосе Рико Перес»
    превью матча онлайн статистика

    Группа I

    Косово – Украина
    Дата проведения
    6 октября, 21.45, «Лоро Боричи»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Турция – Исландия
    Дата проведения
    6 октября, 21.45, «Eskişehir Arena»
    превью матча онлайн статистика
    Хорватия – Финляндия
    Дата проведения
    6 октября, 21.45, «ХНК Риека»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблицы квалификации ЧМ-2018

    Статистика квалификации ЧМ-2018

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