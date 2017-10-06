Квалификация ЧМ-2018. Грузия принимает Уэльс, Украина в гостях у Косово
В сегодняшних матчах квалификации ЧМ-2018 Турция встретится с Исландией, Испания – с Албанией, Австрия примет Сербию.
Квалификация ЧМ-2018
Европа
9-й тур
Группа D
- Дата проведения
- 6 октября, 19.00, «стадион Бориса Пайчадзе»
- Гол:
- 0:1 – 49 Лоуренс.
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Грузия –
Лория, Наваловский, Кашия, Какабадзе, Кверквелия, Казаишвили, Квеквескири (Джигаури, 76), Меребашвили, Канкава, Гвилия, Квилитая (Схиртладзе, 76).
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Уэльс –
Хеннесси, Уильямс, Дэвис, Гантер, Честер, Рэмзи, Аллен, Ледли (Эдвардс, 81), Кинг, Лоуренс, Воукс (Робсон-Кану, 74).
- Предупреждение:
- Лоуренс (55).
- Дата проведения
- 6 октября, 21.45, «Эрнст Хаппель»
- Дата проведения
- 6 октября, 21.45, «Авива-Стэдиум»
Группа G
- Дата проведения
- 6 октября, 21.45, «Олимпико ди Торино»
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Италия –
Буффон, Дзаппакоста, Бардзальи, Кьеллини, Дармиан, Верди, Пароло, Инсинье, Гальярдини, Бонуччи, Иммобиле.
- Дата проведения
- 6 октября, 21.45, «Райнпарк Штадион»
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Лихтенштейн –
Йеле, Кауфманн, Геппель, Малин, Вольфингер, Бюхель, Полверино, Бюхель, Хаслер, Бургмайер, Эрне.
- Дата проведения
- 6 октября, 21.45, «Хосе Рико Перес»
Группа I
- Дата проведения
- 6 октября, 21.45, «Лоро Боричи»
- Дата проведения
- 6 октября, 21.45, «Eskişehir Arena»
- Дата проведения
- 6 октября, 21.45, «ХНК Риека»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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