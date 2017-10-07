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    «Коламбус» – «Айлендерс». Панарин набрал 3 очка в первом матче за «мундиров»

    Теги Айлендерс Коламбус видео НХЛ Артемий Панарин

    Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин набрал 3 очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (5:0).

    В активе россиянина, проводившего первый официальный матч за «мундиров» после летнего обмена из «Чикаго», 3 голевые передачи при полезности «+2». В итоге он был назван первой звездой встречи. 

    Подробную статистику выступлений Панарина вы можете посмотреть здесь.

    Молодые и опасные. Новая банда Панарина

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