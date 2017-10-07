«Коламбус» – «Айлендерс». Панарин набрал 3 очка в первом матче за «мундиров»

Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин набрал 3 очка в матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (5:0).

В активе россиянина, проводившего первый официальный матч за «мундиров» после летнего обмена из «Чикаго», 3 голевые передачи при полезности «+2». В итоге он был назван первой звездой встречи.

Подробную статистику выступлений Панарина вы можете посмотреть здесь.

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