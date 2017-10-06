Квалификация Евро-2019 (U-21). Россия встречается с Австрией
В рамках квалификации Евро-2019 молодежная сборная России встречается с Австрией.
Квалификация Евро-2019 (U-21)
- Дата проведения
- 6 октября, 15.00, «Октябрь»
- Гол:
- 1:0 – 27, пенальти Жемалетдинов.
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Россия U-21 –
Митрюшкин, Шакуро, Рассказов, Чернов, Ланин, Жигулев, Гулиев, Мелкадзе, Зуев, Жемалетдинов, Довбня.
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Австрия U-21 –
Шлагер, Улльманн, Маресич, Баумгартнер, Глухакович, Хорват, Лаймер (Квасина, 46), Ловрич, Шлагер, Якупович, Хонзак.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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