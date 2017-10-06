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    Квалификация Евро-2019 (U-21). Россия встречается с Австрией

    Теги сборная России U-21 сборная Австрии U-21 результаты квалификация Евро U-21

    В рамках квалификации Евро-2019 молодежная сборная России встречается с Австрией.

    Квалификация Евро-2019 (U-21)

    Россия U-21 – Австрия U-21 1:0 (второй тайм)
    Дата проведения
    6 октября, 15.00, «Октябрь»
    Онлайн матча
    Гол:
    1:0 – 27, пенальти Жемалетдинов.
    Россия U-21Митрюшкин, Шакуро, Рассказов, Чернов, Ланин, Жигулев, Гулиев, Мелкадзе, Зуев, Жемалетдинов, Довбня.
    Австрия U-21Шлагер, Улльманн, Маресич, Баумгартнер, Глухакович, Хорват, Лаймер (Квасина, 46), Ловрич, Шлагер, Якупович, Хонзак.
    Предупреждения:
    Шлагер (8), Чернов (24), Ловрич (51).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    Таблицы квалификации Евро-2019 (U-21)

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