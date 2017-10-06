Finlandia Trophy. Коляда лидирует после короткой программы, Боян – 2-й, Лазукин – 8-й

6 октября в финском Эспоо стартовал турнир по фигурному катанию Finlandia Trophy. В соревнованиях мужчин после короткой программы лидирует россиянин Михаил Коляда.

Finlandia Trophy

Эспоо, Финляндия

Мужчины

6-7 октября

Начало произвольной программы – 17.00 по московскому времени (7 октября).

Короткая программа

1. Михаил Коляда (Россия) – 90,45

2. Цзинь Боян (Китай) – 87,15

3. Адам Риппон (США) – 83,69

4. Пол Фентц (Германия) – 77,64

5. Михал Бржезина (Чехия) – 77,26

6. Винсент Чжоу (США) – 76,10...

8. Андрей Лазукин (Россия) – 68,50...

10. Кевин Рейнолдс (Канада) – 60,03

11. Александр Петров (Россия) – 59,42