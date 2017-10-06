Finlandia Trophy. Коляда лидирует после короткой программы, Боян – 2-й, Лазукин – 8-й
6 октября в финском Эспоо стартовал турнир по фигурному катанию Finlandia Trophy. В соревнованиях мужчин после короткой программы лидирует россиянин Михаил Коляда.
Finlandia Trophy
Эспоо, Финляндия
Мужчины
6-7 октября
Начало произвольной программы – 17.00 по московскому времени (7 октября).
Короткая программа
1. Михаил Коляда (Россия) – 90,45
2. Цзинь Боян (Китай) – 87,15
3. Адам Риппон (США) – 83,69
4. Пол Фентц (Германия) – 77,64
5. Михал Бржезина (Чехия) – 77,26
6. Винсент Чжоу (США) – 76,10...
8. Андрей Лазукин (Россия) – 68,50...
10. Кевин Рейнолдс (Канада) – 60,03
11. Александр Петров (Россия) – 59,42
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