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    Finlandia Trophy. Коляда лидирует после короткой программы, Боян – 2-й, Лазукин – 8-й

    Теги сборная России результаты сборная Канады Finlandia Trophy Адам Риппон сборная США сборная Китая сборная Чехии Михал Бржезина Кевин Рейнолдс мужское катание Михаил Коляда Александр Петров Цзинь Боян Андрей Лазукин Винсент Чжоу

    6 октября в финском Эспоо стартовал турнир по фигурному катанию Finlandia Trophy. В соревнованиях мужчин после короткой программы лидирует россиянин Михаил Коляда.

    Finlandia Trophy

    Эспоо, Финляндия

    Мужчины

    6-7 октября

    Начало произвольной программы – 17.00 по московскому времени (7 октября).

    Короткая программа

    1. Михаил Коляда (Россия) – 90,45
    2. Цзинь Боян (Китай) – 87,15
    3. Адам Риппон (США) – 83,69
    4. Пол Фентц (Германия) – 77,64
    5. Михал Бржезина (Чехия) – 77,26
    6. Винсент Чжоу (США) – 76,10...
    8. Андрей Лазукин (Россия) – 68,50...
    10. Кевин Рейнолдс (Канада) – 60,03
    11. Александр Петров (Россия) – 59,42

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