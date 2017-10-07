«Тампа» – «Флорида». Кучеров и Наместников забили первые голы в сезоне
«Тампа» обыграла «Флориду» (5:3) в первом матче нового сезона НХЛ.
Российские форварды «молний» Владислав Наместников и Никита Кучеров забили по голу. Отметим, что шайба Кучерова стала в итоге победной в матче.
Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 33 броска из 36, а защитник Михаил Сергачев провел получил 16:03 игрового времени и набрал «+1» при 4 бросках и 2 минутах штрафа.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.