Германия и Англия вышли на ЧМ-2018, рекорд Левандовского и другие новости утра

1. Германия и Англия вышли на ЧМ-2018 (англичане забили на 4-й добавленной минуте).

2. В Южной Америке обладатели 3 прямых путевок определятся в заключительном туре. Аргентина не забила в квалификации после последних 73 ударов по воротам.

3. Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром сборной Польши. На его счету 50 мячей.

4. КХЛ. ЦСКА обыграл «Северсталь», «Торпедо» одолело «Слован».

5. Андрей Рублев обыграл Томаша Бердыха и вышел в 1/4 финала турнира в Пекине.

6. Лидеры «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов в стартовом матче сезона в НХЛ набрали по 3 очка. Другие результаты – здесь.

7. Защитник «Реала» Карвахаль из-за проблем с сердцем пропустит минимум два месяца.

8. КХЛ отменила защитнику СКА Чудинову «5+20» и выписала обычные две минуты.

9. Матч Россия – Бразилия состоится 23 марта в «Лужниках» (если верить Нобелю).

10. «Евроспорт» будет показывать НХЛ только в сети «Ростелекома».

11. Букмекерская компания Paddy Power отправила чистые простыни 50 игрокам, поставившим на сухой матч Акинфеева с «МЮ».

Цитата дня. «Пике – мужик с яйцами, большими яйцами». Кристиан Пануччи поддержал защитника сборной Испании.