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    «Барселона» подписала с Иньестой контракт до конца карьеры

    Теги Барселона Андрес Иньеста примера Испания

    «Барселона» объявила о продлении контракта с полузащитником Андресом Иньестой.

    Каталонский клуб подписал с 33-летним хавбеком бессрочный контракт – до конца его карьеры.

    Иньеста выступает за «Барсу» с 1996 года, когда он перебрался в академию сине-гранатовых в 12-летнем возрасте.

    В общей сложности он провел за клуб 639 матчей – это второй показатель в истории каталонцев.

    Вместе с Лионелем Месси Иньеста делит рекорд «Барселоны» по числу завоеванных трофеев – по 30.

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