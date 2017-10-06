«Барселона» подписала с Иньестой контракт до конца карьеры

объявила о продлении контракта с полузащитником Андресом Иньестой.

Каталонский клуб подписал с 33-летним хавбеком бессрочный контракт – до конца его карьеры.

Иньеста выступает за «Барсу» с 1996 года, когда он перебрался в академию сине-гранатовых в 12-летнем возрасте.

В общей сложности он провел за клуб 639 матчей – это второй показатель в истории каталонцев.

Вместе с Лионелем Месси Иньеста делит рекорд «Барселоны» по числу завоеванных трофеев – по 30.