Луна Хендрикс ищет новый стиль, но не меняется: платье-купальник и вдохновение в кабаре
Лучшая фигуристка Европы (без России) Луна Хендрикс начала сезон с бронзы на Shanghai Trophy. И показала худшие баллы за шесть лет.
К старту она подходила оптимистично, анонсируя программы в новом стиле. После двух лет вога, дабстепа, танцевального попа и клубных хитов именно этого от нее и ждали.
Но, кажется, ничего особо не поменялось.
Попробовала джаз, но сохранила прежние приемы: игривый образ и танцы у борта
В короткой Хендрикс катается под джаз-композицию Бренны Витакер Black and Gold. Такая музыка у нее впервые, хотя общий вектор развития прежний – упор на женственную хореографию, легкость, кокетство, работу с залом и судьями.
«Мне нравится пробовать разные стили. Я никогда раньше не каталась под джаз. Когда услышала эту музыку, почувствовала, что может получиться очень хорошая программа».
Хореографию выстроили в стиле джаз и джаз-модерн, очевидно, вдохновившись культурой бурлеска. Многие движения вы точно найдете в одноименном фильме. Летом, вскоре после того как Луна анонсировала программы, она отправилась в Париж, где побывала в кабаре «Мулен Руж». Оттуда наверняка взяли пару приемов по подаче.
Костюм тоже пошили в этой стилистике: черное платье-купальник с золотыми блестками и невесомой бахромой на юбке, плюс длинные черные перчатки. Сочетание «black and gold» определила сама песня.
В конце проката уже традиционный для Луны прием – движения у бортика. На этот раз слайдинг и затяжка в шпагат, но в Шанхае эффектно не получилось. Хендрикс закончила позже музыки и в спешке сделала элементы небрежно.
В течение сезона они должны органично вписаться в программу. Хотя в прошлогодней произвольной воговая хореодорожка даже на чемпионате мира выглядела неидеально – не хватало выносливости. В новой короткой шаги поставлены плотно, так что для нее тоже понадобится немало сил.
К бортику в течение трех минут Хендрикс приближается дважды. Первый раз в середине программы, когда делает короткую хореографическую связку двигаясь от центра катка на судей. Она не подходит вплотную к краю, но удерживает зрительный контакт.
В прошлом сезоне одиночники и танцевальные дуэты часто использовали этот прием. Так часто, что даже глава техкома ISU в танцах на льду Шонн Реттстатт признал: «заигрываний с бортиками стало многовато».
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Вторая программа на контрасте – история о любви, «близкая сердцу» Хендрикс
Произвольную Луне поставили под кавер на песню Шер Do You Believe, самая узнаваемая строчка из которой переводится как «Веришь ли ты в жизнь после любви?»
«Песня, которая близка моему сердцу, и стиль, который я давно хотела попробовать», – так она анонсировала постановку в июле.
На самом деле трек – сочетание привычного для Хендрикс известного попа и лирики, которую она тоже уже пробовала. Два сезона бельгийка провела с вокалом Селин Дион в короткой (еще в прошлом олимпийском цикле), а еще были чуть более драматичные произвольные под Adagio и Caruso в исполнении Лары Фабиан.
Нынешняя постановка – это одновременно сохранение тренда на танцевальные хиты в соревновательных программах и возвращение к нежной сентиментальной Луне, какую мы видели во время ее первых выступлений на международных стартах.
Это важный поворот, потому что весь прошлый год спортсменка каталась под клубные миксы. Роли не меняла даже в показательных. Так что трогательная история о любви выгодно контрастирует с прежними темами.
Однако воплощается задумка пока неважно. И дело не только в сырой форме, из-за которой в Шанхае не хватало скорости и не получилось большинство прыжков. В постановке нет ничего нового ни для женского фигурного катания, ни для самой Луны. Транзишены заполнены преимущественно беговыми шагами и популярными хореосвязками из взмахов руками. В завершение – спираль в арабеске, часто используемая одиночницами.
Наряд для Хендрикс тоже привычный. Спереди платье закрытое, а на спине – большой круглый вырез.
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Техника все еще подводит Луну, и дело не только в форме на старте сезона
В прошлом сезоне болельщики много критиковали Хендрикс за любовь к откровенным костюмам и диджей-сетам на турнирах. Судьи же продолжали ставить высокие компоненты, бельгийка по-прежнему вторая по этому критерию в мире после Каори Сакамото. От ближайшей преследовательницы – Изабо Левито – по средней второй оценке она оторвалась на 5 баллов, это серьезное преимущество.
Сменить музыкальный стиль (или хотя бы чуть отойти от прежнего) – удачный ход, который мог бы освежить образ. Но пока в постановках все еще много прежней Луны – от движений вроде узнаваемой волны корпусом до продолжающегося спада формы.
Стабильность прыжков бельгийка не вернула: бабочки и недокруты съедают часть базы. Теперь к тому же не ладится с дорожками. В оба дня на Shanghai Trophy они получались только на второй уровень из четырех. К тому же в произвольной понизили уровень одного из комбинированных вращений.
В начале октября ошибки – привычное дело из-за неоптимальной формы. Сакамото тоже проиграла первый челленджер этого сезона. Но у Хендрикс проблемы тянутся еще с конца прошлого. На это она намекала в соцсетях. Летом выложила видео с чистым каскадом тройной лутц – тройной тулуп и подписью: «Какими бы незначительными ни были улучшения, гордитесь собой и своими достижениями».
Осенью она вновь завела об этом речь: «У меня возникали проблемы с уверенностью в себе во время тренировок. Иногда непросто провести хорошую тренировку, не имея какой-либо цели. Из-за стресса я слегка сходила с ума. Но это нормально, и у каждого спортсмена такое бывает. Теперь я просто счастлива, что могу начать еще один сезон в карьере».
Этот сезон – девятый во взрослой карьере Хендрикс, и начинается он со слез из-за срыва произвольной.
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Shanghai Trophy
Шанхай, Китай
Женщины
Итоговое положение
1. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) – 214,74
2. Брэди Теннелл (США) – 196,61
3. Луна Хендрикс (Бельгия) – 179,78
4. Екатерина Куракова (Польша) – 174,29
5. Ань Сянъи (Китай) – 158,06
6. Чэнь Хунъи (Китай) – 152,13
Произвольная программа
1. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) – 144,02
2. Брэди Теннелл (США) – 129,99
3. Екатерина Куракова (Польша) – 115,88
4. Луна Хендрикс (Бельгия) – 114,04
5. Ань Сянъи (Китай) – 101,81
6. Чэнь Хунъи (Китай) – 97,64
Фото: Gettyimages/CDi Yin
Слайдер в короткой программе довольно странный. Вернее, то направление, в котором Луна его исполняет - лицом (труселями) к судьям. Намного эстетичнее смотрелось бы, если б она делала его боком к судьям.
Похоже, скоро запретят все эти танцы у бортика и запрыгивания на судейский столик. Они реально надоели.