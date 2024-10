Луна Хендрикс ищет новый стиль, но не меняется: платье-купальник и вдохновение в кабаре

Лучшая фигуристка Европы (без России) Луна Хендрикс начала сезон с бронзы на Shanghai Trophy. И показала худшие баллы за шесть лет.

К старту она подходила оптимистично, анонсируя программы в новом стиле. После двух лет вога, дабстепа, танцевального попа и клубных хитов именно этого от нее и ждали.

Но, кажется, ничего особо не поменялось.

Попробовала джаз, но сохранила прежние приемы: игривый образ и танцы у борта

В короткой Хендрикс катается под джаз-композицию Бренны Витакер Black and Gold. Такая музыка у нее впервые, хотя общий вектор развития прежний – упор на женственную хореографию, легкость, кокетство, работу с залом и судьями.

«Мне нравится пробовать разные стили. Я никогда раньше не каталась под джаз. Когда услышала эту музыку, почувствовала, что может получиться очень хорошая программа».

Хореографию выстроили в стиле джаз и джаз-модерн, очевидно, вдохновившись культурой бурлеска. Многие движения вы точно найдете в одноименном фильме. Летом, вскоре после того как Луна анонсировала программы, она отправилась в Париж, где побывала в кабаре «Мулен Руж». Оттуда наверняка взяли пару приемов по подаче.

Костюм тоже пошили в этой стилистике: черное платье-купальник с золотыми блестками и невесомой бахромой на юбке, плюс длинные черные перчатки. Сочетание «black and gold» определила сама песня.

В конце проката уже традиционный для Луны прием – движения у бортика. На этот раз слайдинг и затяжка в шпагат, но в Шанхае эффектно не получилось. Хендрикс закончила позже музыки и в спешке сделала элементы небрежно.

В течение сезона они должны органично вписаться в программу. Хотя в прошлогодней произвольной воговая хореодорожка даже на чемпионате мира выглядела неидеально – не хватало выносливости. В новой короткой шаги поставлены плотно, так что для нее тоже понадобится немало сил.

К бортику в течение трех минут Хендрикс приближается дважды. Первый раз в середине программы, когда делает короткую хореографическую связку двигаясь от центра катка на судей. Она не подходит вплотную к краю, но удерживает зрительный контакт.

В прошлом сезоне одиночники и танцевальные дуэты часто использовали этот прием. Так часто, что даже глава техкома ISU в танцах на льду Шонн Реттстатт признал : «заигрываний с бортиками стало многовато».

Модный жест в фигурке – бросаться на борт к судьям. Зачем?!

Вторая программа на контрасте – история о любви, «близкая сердцу» Хендрикс

Произвольную Луне поставили под кавер на песню Шер Do You Believe, самая узнаваемая строчка из которой переводится как «Веришь ли ты в жизнь после любви?»

«Песня, которая близка моему сердцу, и стиль, который я давно хотела попробовать», – так она анонсировала постановку в июле.

На самом деле трек – сочетание привычного для Хендрикс известного попа и лирики, которую она тоже уже пробовала. Два сезона бельгийка провела с вокалом Селин Дион в короткой (еще в прошлом олимпийском цикле), а еще были чуть более драматичные произвольные под Adagio и Caruso в исполнении Лары Фабиан.

Нынешняя постановка – это одновременно сохранение тренда на танцевальные хиты в соревновательных программах и возвращение к нежной сентиментальной Луне , какую мы видели во время ее первых выступлений на международных стартах.

Это важный поворот, потому что весь прошлый год спортсменка каталась под клубные миксы. Роли не меняла даже в показательных. Так что трогательная история о любви выгодно контрастирует с прежними темами.

Однако воплощается задумка пока неважно. И дело не только в сырой форме, из-за которой в Шанхае не хватало скорости и не получилось большинство прыжков. В постановке нет ничего нового ни для женского фигурного катания, ни для самой Луны. Транзишены заполнены преимущественно беговыми шагами и популярными хореосвязками из взмахов руками. В завершение – спираль в арабеске, часто используемая одиночницами.

Наряд для Хендрикс тоже привычный. Спереди платье закрытое, а на спине – большой круглый вырез.

Спор про эротичные наряды Луны Хендрикс – надоела или пусть продолжает?

Техника все еще подводит Луну, и дело не только в форме на старте сезона

В прошлом сезоне болельщики много критиковали Хендрикс за любовь к откровенным костюмам и диджей-сетам на турнирах. Судьи же продолжали ставить высокие компоненты, бельгийка по-прежнему вторая по этому критерию в мире после Каори Сакамото. От ближайшей преследовательницы – Изабо Левито – по средней второй оценке она оторвалась на 5 баллов, это серьезное преимущество.

Сменить музыкальный стиль (или хотя бы чуть отойти от прежнего) – удачный ход, который мог бы освежить образ. Но пока в постановках все еще много прежней Луны – от движений вроде узнаваемой волны корпусом до продолжающегося спада формы.

Стабильность прыжков бельгийка не вернула: бабочки и недокруты съедают часть базы. Теперь к тому же не ладится с дорожками. В оба дня на Shanghai Trophy они получались только на второй уровень из четырех. К тому же в произвольной понизили уровень одного из комбинированных вращений.

В начале октября ошибки – привычное дело из-за неоптимальной формы. Сакамото тоже проиграла первый челленджер этого сезона. Но у Хендрикс проблемы тянутся еще с конца прошлого. На это она намекала в соцсетях. Летом выложила видео с чистым каскадом тройной лутц – тройной тулуп и подписью: «Какими бы незначительными ни были улучшения, гордитесь собой и своими достижениями».

Осенью она вновь завела об этом речь: «У меня возникали проблемы с уверенностью в себе во время тренировок. Иногда непросто провести хорошую тренировку, не имея какой-либо цели. Из-за стресса я слегка сходила с ума. Но это нормально, и у каждого спортсмена такое бывает. Теперь я просто счастлива, что могу начать еще один сезон в карьере».

Этот сезон – девятый во взрослой карьере Хендрикс, и начинается он со слез из-за срыва произвольной.

Почему золото Луны Хендрикс на Евро – беда для фигурного катания

Shanghai Trophy

Шанхай, Китай

Женщины

Итоговое положение

1. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) – 214,74

2. Брэди Теннелл (США) – 196,61

3. Луна Хендрикс (Бельгия) – 179,78

4. Екатерина Куракова (Польша) – 174,29

5. Ань Сянъи (Китай) – 158,06

6. Чэнь Хунъи (Китай) – 152,13

Произвольная программа

1. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) – 144,02

2. Брэди Теннелл (США) – 129,99

3. Екатерина Куракова (Польша) – 115,88

4. Луна Хендрикс (Бельгия) – 114,04

5. Ань Сянъи (Китай) – 101,81

6. Чэнь Хунъи (Китай) – 97,64

Фото: Gettyimages /CDi Yin