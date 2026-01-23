Мама Костылевой: «Лена талантище, а Плющенко – гений. Восстановить за 10 дней три вида ультра-си и прыгнуть их в программе»

Мама Костылевой назвала Плющенко гениальным тренером.

Ирина Костылева , мама чемпионки России среди юниорок Елены Костылевой , назвала Евгения Плющенко гениальным тренером.

Накануне 14-летняя фигуристка исполнила тройной аксель, четверной тулуп и четверной сальхов в произвольной на Мемориале Грушмана в Санкт-Петербурге. Во второй половине программы она упала с четверного сальхова и двух тройных лутцев, заняв итоговое 9-е место на турнире юниорок.

«Какие же они молодцы. Лена и ее тренер. Восстановить за 10 дней три вида ультра-си. И прыгнуть их в программе. Браво, Лена.

И, конечно, без своего тренера Лена бы их в такой короткий срок не осилила. Триксель был мощнейший. Высоченный с пролетом и четким приземлением. Тулуп был лучший за карьеру. Так сказала Лена.

Сальхов второй тоже был высоченный, докрученный, но при приземлении не хватило сил – подвернулась нога на выезде... На вторую часть просто функционально пока не хватило сил.

Всего 10 дней. Но какие были эти три – нет, даже четыре ультра-си. Я такие видела только у мужчин. У Лены офигительный силовой прыжок. Высота, как говорит Люда Алферова, – под борт.

Я и тренер знали, что Ленок не выкатит ПП на 100%. Я об этом говорила. Но ни я, ни Евгений Викторович не ожидали такой идеальной с тремя ультра-си первой части произволки. Молодец.

Цель, поставленная этим стартом, достигнута. Все свои три разных ультра-си Ленок в ПП «выгуляла». А самое главное, в короткой пошла на свой контент – триксель, тулуп. Не заменив на облегченный вариант.

Напомню. Лена была в полном развале на 1 января 2026 года. Из четверных прыгала, только сальхов. И то 3 из 10... С 10 января Лена вышла к Плющенко, на две тренировки в день. И Евгений Викторович по крупицам начал возвращать Лене технику тулупа и трикселя.

Даже еще сегодня (22 января – Спортс’’) триксель еще гулял на раскатке. Но Лена боец, и плюс старт... Эти старты очень важны были для Лены и ее тренера... Показали слабые места...

То, что через 9 дней нулевой формы спортсменка вышла на старт и прыгнула идеально красивейшие четыре ультра-си... Лена талантище, а Плющенко – гений. Смог найти ключик к этой «летающей куколке». Летающая куколка, наша Леночка.

Членов нашей уважаемой Федерации фигурного катания России прошу обратить внимание на тот факт, что у них есть в России маленькая спортсменка, которая на своем внутреннем резерве (без химпрепаратов) за 10 дней восстанавливает под руководством своего тренера три разных ультра-си на стартах. Уже... И эта девочка в России», – написала Костылева в телеграме.

