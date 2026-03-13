Сихарулидзе о новом сезоне: «Мы сейчас немножко встали «враспорочку», потому что точно не знаем, что будет. Расписание международных соревнований поменяется полностью»

Сихарулидзе заявил о серьезных изменениях в календаре фигурного катания.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе в выпуске шоу «Каток » высказался о серьезных изменениях в календаре следующего сезона.

– Мы сейчас немножко «враспорочку» встали, потому что мы точно не знаем, что будет в следующем сезоне. И в этом году мы так рано, как, например, в прошлом, не сможем все запланировать. Потому что у нас большие шансы по юниорам, а это совершенно другое расписание. И по взрослым.

Кстати, полностью будет меняться расписание международных соревнований со следующего сезона. Сезон будет начинаться намного-намного раньше и заканчиваться позже.

Там еще турниров чуть побольше будет. Там, по-моему, будет полуфинал финала Гран-при, два полуфинала. В общем, расписание будет меняться конкретно.

– Куда это тенденция? На развлекательность? Уходить больше от жесткого спорта?

– Они идут в сторону к яркости программ. И, я так понимаю, программы будут сокращаться по времени: обе около 2:30–2:40 они будут. И, конечно же, соответственно, у тебя будет уже намного меньше прыжков, элементов. И очень серьезная штука еще с разминкой. Скорее всего, разминки не будет. Разминка будет перед соревнованиями – общая. Потом ты выходишь.

Я думаю, что это все... Во-первых, кстати, теперь смотрите. Вот этим желающим прыгать по 154 четверных. Особенно если у тебя не будет разминки. У тебя сокращенная программа. Чего ты там прыгнешь? Ну вот чего ты там прыгнешь? Представляешь, на сухую, скажем так, выйти. Например, у тебя разминка была два часа назад, и ты выходишь и шарашишь эти четверные. Но ты должен быть в них так уверен, что ой-ля-ля.

То есть даже это – опять в оправдание, скажем так, нашего сегодняшнего разговора. Сами правила нас подтаскивают к тому, что это будет невозможно. Вот знаете, 50 на 50 твой четверной, и ты на него идешь – это будет уже вообще нереальностью. И поэтому, как я и сказал, правила поменялись, меняются и будут меняться, – сказал Сихарулидзе.