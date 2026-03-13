  Сихарулидзе о новом сезоне: «Мы сейчас немножко встали «враспорочку», потому что точно не знаем, что будет. Расписание международных соревнований поменяется полностью»
Сихарулидзе о новом сезоне: «Мы сейчас немножко встали «враспорочку», потому что точно не знаем, что будет. Расписание международных соревнований поменяется полностью»

Сихарулидзе заявил о серьезных изменениях в календаре фигурного катания.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе в выпуске шоу «Каток» высказался о серьезных изменениях в календаре следующего сезона.

– Мы сейчас немножко «враспорочку» встали, потому что мы точно не знаем, что будет в следующем сезоне. И в этом году мы так рано, как, например, в прошлом, не сможем все запланировать. Потому что у нас большие шансы по юниорам, а это совершенно другое расписание. И по взрослым.

Кстати, полностью будет меняться расписание международных соревнований со следующего сезона. Сезон будет начинаться намного-намного раньше и заканчиваться позже.

Там еще турниров чуть побольше будет. Там, по-моему, будет полуфинал финала Гран-при, два полуфинала. В общем, расписание будет меняться конкретно.

– Куда это тенденция? На развлекательность? Уходить больше от жесткого спорта?

– Они идут в сторону к яркости программ. И, я так понимаю, программы будут сокращаться по времени: обе около 2:30–2:40 они будут. И, конечно же, соответственно, у тебя будет уже намного меньше прыжков, элементов. И очень серьезная штука еще с разминкой. Скорее всего, разминки не будет. Разминка будет перед соревнованиями – общая. Потом ты выходишь.

Я думаю, что это все... Во-первых, кстати, теперь смотрите. Вот этим желающим прыгать по 154 четверных. Особенно если у тебя не будет разминки. У тебя сокращенная программа. Чего ты там прыгнешь? Ну вот чего ты там прыгнешь? Представляешь, на сухую, скажем так, выйти. Например, у тебя разминка была два часа назад, и ты выходишь и шарашишь эти четверные. Но ты должен быть в них так уверен, что ой-ля-ля.

То есть даже это – опять в оправдание, скажем так, нашего сегодняшнего разговора. Сами правила нас подтаскивают к тому, что это будет невозможно. Вот знаете, 50 на 50 твой четверной, и ты на него идешь – это будет уже вообще нереальностью. И поэтому, как я и сказал, правила поменялись, меняются и будут меняться, – сказал Сихарулидзе.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс
logoISU
logoАнтон Сихарулидзе
ФФККР
"Вот этим желающим прыгать по 154 четверных" - какое пренебрежение, если не сказать презрение, к спортсменам и их труду.
Ответ Marina Gunbina
Вот это меня убило,я наверное впервые в жизни хотела кинуть пульт в телевизор
он вообще понял что он сказал и с какой интонацией …это же не просто подкол «154 четверных»,а все намного глубже
явно камень в огород Петросян, которая десятки квадов напрыгивала на тренировках в Милане и сколько падала с них
Вы в этой «распорочке» уже целый олимпийский цикл стоите! 😡И видимо с удовольствием!
имхо, отсутствие медали у Петросян на ОИ - это следствие его работы, со всеми "распорочками", покатушками на Байкале и покрывательством массового притока иностранных спортсменов для организации тренировок у наших тренеров в ущерб собственным спортсменам
C таким, что ой-ля-ля!
Антон Тариелович, вы в этой позе со времён второго золота Солтлейк-сити стоите. Привычно, очевидно. Очень жаль, что у нашей Федры глава без стержня и хребта.
Ну и словечки использует глава Федерации😳
Я, конечно, не ханжа и не использую исключительно литературный русский язык на постоянной основе, но от официально лица хотелось бы слышать что-то поприличнее что ли...
вечер в радость, чаёк в сладость, ой ля-ля 😁
Антон, а давайте о своей личной жизни где-то в другом месте, ладно?
Погубят бюрократы этот роскошный вид спорта, у фигурного катания отличные и правила и тайминг, если на кого-то неитересно смотреть четыре минуты в произвольной, ничего страшного, все терпят, шедевральных прокатов не может быть много, но лично я смотрю только ради них и все условия надо создавать ради потенциальных шедевров а не усреднять, ради тех кто не умеет. Удивительно что страны где может и катков нет, решают судьбу фигурки, России надо отсоединятся от этой швали уже не только из чувства собственного достоинства, но чтобы спасти фигурное катание.
Согласна. Забор надо захлопнуть. Никого не впускать и не выпускать. Заживем!
Нам бы тоже избавиться от имперских амбиций и снять розовые очки. ФК уровень в РФ за последнее время сильно упал, и доказательство тому 6 места на ОИ. И ведь действительно, если отбросить причитания о судействе, то места реально по делу. ФК в РФ превратилось в шоу, спортсмены ударились в зарабатывание денег, забыли о спорте. Сейчас идут в ФК, чтобы потом уйти в шоу. И все эти ярмарочные фестивали и кубки Деда Мороза типа РВ и чемпионата по прыжкам, только способствуют превращению ФК в шоубизнес. Мало спорта уже, зато много скандалов, разговоров о деньгах, призах и привилегиях для фигуристов.
Все таки он реально не здоров ментально. Ещё ничего не ввели он уже рассказывает бред. Поменяют правила если поменяют то не со следующего сезона, тогда и будут тренеры подстраиваться. Сейчас глупости зачем про это вещать.
Мне кажется, ему просто больше сказать нечего по существу. Вообще от того, что я читаю, полное впечатление, что А.Т. выступал несколько échauffé. Может, мандаринки забродили.
Значит все-таки примут этот бред( Была надежда, что это всё останется на уровне разговоров. Сами, своими руками Ису убивает ФК, как вид спорта, именно спорта, а не непонятного шоу.
Не понятен пока ничего, со следующего сезона точно не примут изменения такие радикальные в программах на это нужно время
Сих читал то же, что и мы) никакого обсуждения и утверждение тем более ещё не было.
Считаю, что болельщикам стоит собраться и отправить обращение в Минспорт, чтобы там проверили этого мандарина. Это просто позор российского спорта.
Безумие какое-то! Что значит без разминки? Разминка нужна даже перед обычной тренировкой в зале! Не уверена, что зрителям такой формат понравится. А если нет, то что? Для кого это все - для зрителей или кучки исушных функционеров, которые так захотели.
Думаю, уже после первых соревнований такого формата, пересмотрят. Очень высока вероятность травм.
И я об этом же думаю!
