  • Антон Сихарулидзе: «У Алисы Лью такая открытость к миру, любовь к своему делу – это все читается. Костюм, моська, музыка, суть программы – все срабатывает»
Сихарулидзе высоко оценил программы американской фигуристки Алисы Лью.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе рассказал, что ему запомнилось в выступлении американки Алисы Лью на Олимпиаде-2026.

На соревнованиях в Милане фигуристка взяла золото в личном и командном турнирах.

«Я был на Олимпиаде и смотрел, например, Лью. Я кроме хорошего ничего плохого не могу сказать. Это реально такая атмосфера была. Все взлетело. Выходит японка – что-то она тут ковырнула, тут не ковырнула, что-то куда-то поехала, все какое-то...

И у Лью – такая открытость к миру. Любовь к своему делу, как будто бы это все читается. И она не боролась с собой. Она, знаешь, прямо показала, что умеет.

В зале особенно это ощущение было. Встали даже те, кто ходить не могут. Потому что там куча было ребят, итальянцев, которые просто пришли посмотреть, они понятия не имеют ни о каком фигурном катании. Я сидел рядом с ними – они не вставали на японок, они там что-то друг с другом обсуждали: тут упала, там это... Но все это какая-то возня мышиная.

И выходит человек... Причем если говорить по фигурке – она не совсем как сегодняшние фигуристки, она чуть поплотнее, то есть это не статуэтка-девочка. И вот она выходит, и эта энергия, программа, подбор всего в моем понимании – костюм, моська, музыка, сама суть программы – все срабатывает. И наверное, это все об этом», – сказал Сихарулидзе в выпуске шоу «Каток».

Моська.... О, боже.
Это не, о боже, это хочется как то более нецензурно высказаться, да нельзя здесь 😂
Антон и Моська)
Моська??? 🤦 даже Загитова вышла из чата после таких слов от дростопочтенного президента ФФКР🤷 о чем он вообще говорит? О какой любви к миру? У нас ФК или психология??? 🤔 да екарный бабай! Уберите этого шута со сцены!!!
Извините, но мне нравится ваша опечатка. Пожалуй, в моей картине мира он теперь будет именоваться не иначе как дростопочтенный президент)))
А "на сухую" чем было лучше?
"Я кроме хорошего ничего плохого не могу сказать" Так он родственник Черномырдина?!
Ой да... эта фраза прямо вообще дно
После этой фразы у меня истерический смех!
Мне кажется, пора петицию писать, чтоб его сняли. Это просто со дна стучат и стучат.
Согласна. Боюсь, что его теперь поганой метлой не выгнать
Я с вами!
Где только создать эту петицию?
"Выходит японка – что-то она тут ковырнула, тут не ковырнула, что-то куда-то поехала, все какое-то..."
И это говорит вроде как фигурист, что уж говорить про обычных комментаторов.
Это говорит президент ФФКР🤦
Если ковыряния - это про великую Каори с уникальным скольжением, не пропускавшую сезонов, всю карьеру у одного тренера, то не забудем, не простим, а Алиса после своей победы сделала столько сомнительных заявлений, снялась с ЧМ, хотя серьёзных травм или болезней роста у неё не припомню, на ней, казалось бы, воду возить можно, что уже как-то растратила уважение, болеть за Алису не хочется больше никогда, хотя поначалу ничего не имела против её музыкальности и приятненькой презентации.
Какой кошмар! ....это интервью когда-то закончится?
Пустой, необразованный, с отсутствием правильной речи ( да и вообще с отсутствием внятных мыслей)- а что мы вообще хотим от него? Какие допуски? Какое может быть вообще уважение к Рос. фигурному катанию с таким главой?
сегодня пятница 13
Перлы Сиха сегодня можно сказать звучат символично, как отражение того, что при этом президенте в российском ФК все идет наперекосяк, какая то непросветная черная полоса
Что-то мне начинает казаться, что он действует не в интересах российской ФФК, а грузинской.
А хорошо, что Сихарулидзе позвали в "Каток". На его счет и так особо никто не заблуждался, а теперь он себя прямо во всей красе показал- речь дворового гопника, ноль характера, будто и не спортсмен, приспособленец, и не сильно умный, похоже.
Вот я тоже подумала, что Каток сделал благое дело, подсветив лицо нашего главного фк-чиновника. Молодцы ребята. Показали «товар» лицом. Если раньше были какие-то иллюзии по поводу компетенции Сихарулидзе, то теперь их не осталось.
+
"Именно поэтому мы не будем бороться за допуск российских фигуристов, чтобы не видеть эти угрюмые slavic stare" - добавил президент ФФККР
Это интервью сделало мой день. Смеюсь уже до слез, что ни фраза, то "шедевр". Загитова нервно курит в сторонке. Столько перлов за один раз выдал президент ФФККР!
Было бы, правда, очень смешно, если бы это говорил не глава федерации. Но это же блатной жаргон какой-то. Это стыд и срам! Выходец из культурной столицы! Испанский стыд просто читать такое.
Господи, с какого днища, он пришёл, "чувак, понты, моська"! Как этО может быть президентом федерации?!
