Антон Сихарулидзе: «У Алисы Лью такая открытость к миру, любовь к своему делу – это все читается. Костюм, моська, музыка, суть программы – все срабатывает»

Сихарулидзе высоко оценил программы американской фигуристки Алисы Лью.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе рассказал, что ему запомнилось в выступлении американки Алисы Лью на Олимпиаде-2026.

На соревнованиях в Милане фигуристка взяла золото в личном и командном турнирах.

«Я был на Олимпиаде и смотрел, например, Лью. Я кроме хорошего ничего плохого не могу сказать. Это реально такая атмосфера была. Все взлетело. Выходит японка – что-то она тут ковырнула, тут не ковырнула, что-то куда-то поехала, все какое-то...

И у Лью – такая открытость к миру. Любовь к своему делу, как будто бы это все читается. И она не боролась с собой. Она, знаешь, прямо показала, что умеет.

В зале особенно это ощущение было. Встали даже те, кто ходить не могут. Потому что там куча было ребят, итальянцев, которые просто пришли посмотреть, они понятия не имеют ни о каком фигурном катании. Я сидел рядом с ними – они не вставали на японок, они там что-то друг с другом обсуждали: тут упала, там это... Но все это какая-то возня мышиная.

И выходит человек... Причем если говорить по фигурке – она не совсем как сегодняшние фигуристки, она чуть поплотнее, то есть это не статуэтка-девочка. И вот она выходит, и эта энергия, программа, подбор всего в моем понимании – костюм, моська, музыка, сама суть программы – все срабатывает. И наверное, это все об этом», – сказал Сихарулидзе в выпуске шоу «Каток ».

