Яметова перешла к Плющенко (РИА Новости)

18-летняя российская фигуристка Вероника Яметова перешла в академию Евгения Плющенко.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что спортсменка приступила к работе в новой команде в конце текущей недели. Одна из главных причин перехода – желание освоить элементы ультра-си.

В сезоне-2025/26 Яметова тренировалась у Сергея Давыдова. До перехода к нему занималась под руководством Елены Левковец и Владимира Гнилозубова в Екатеринбурге.

На чемпионате России в нынешнем сезоне Яметова заняла 12-е место, в финале Гран-при страны стала 9-й.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса.
Ответ Aelinn
ИМХО, у-си при систематически недокрутах каскада 3-3 - это просто причина для прессы
На деле подзаработать хочет наверняка
Ответ Vendetta4111323
И кто её за это осудит?
Это действительно от балды. Устроили базар-вокзал со своими переходами, надо было в моську заявить чего надо-то вообще
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Ахаха
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Чтобы прыгать ультраси то надо быть в них уверенными, чтобы прям ой ля-ля!
Неделя началась внезапным переходом Сарновских, а заканчивается абсурдным трансфером Яметовой. Не иначе, как ретроградный меркурий. Теперь в двух АП будет тренироваться более 251 фигуриста)
Ответ Ирина Иванова
🤣
Лучше б вообще у Гнилозубова оставалась, ей богу, и проги были лучше и элементы. Веронике в любом случае успехов. Фигуристка интересная в целом. По крайней мере была. Правда сегодня эта новость словесный поток от Сиха вряд ли затмит.
Ответ Ирина Ельникова
Ой, истинного так. Податься в бракадельню... Это прям не знаю в каком состоянии надо было решить!
Ответ Ирина Ельникова
Кстати, да. Мне Вероника гораздо больше нравилась у Гнилозубова. Была такая самобытная фигуристка. Сейчас сильно потерялась,как мне кажется. Видимо, с фигурным катанием у неё на этом всё, решила денежки по шоу зарабатывать.
У меня только одно объяснение. Жизнь в Москве дорогая, съём квартиры не все могут потянуть. Других объяснений нет
Ответ Nyaska
я больше переживаю за Фунтика с итальянским пенсионером
Ответ Nyaska
Ну да, поэтому она пойдет в АП, где платить надо примерно за все
Яна занялась обзвоном второй-третьей разминки
Ответ Наши победят
Комментарий скрыт
Ну всё, и так Вероника не отличалась изысканностью линий, теперь в АП это ещё больше усугубят. Зато по шоу покатается и сальто освоит.
Ответ Ягун Ягунини
Ну в сальто больше верится чем в уси
Ответ Ягун Ягунини
Теперь вы будете Веронику поливать? То второй Трусовой называете, теперь что-то не так с линиями якобы. А я еще в начале сезона писала, что лучше бы она к Плющенко перешла.
Ну какие Яметовой ультраси??
Ответ Леличек
Сальто очевидно же
Блин, то есть сыну так и не будет у Плющенко возможности внимание уделить
Ответ не_лето
Почему? Вот будет ещё одна лошадка для его саней...
Ой там Лапидарность такой текст смешной про переход накатал, мол, перешла за 3а, аж Титову вспомнил и Жилину. Я думала, что АП старательно делают вид, что Титову не знают))
Ответ fada
лапид уже давно скомпрометировал то, что ему янка доплачивает, я в его потуги абсолютно не верю
Ответ Vera Goncharova
Да с каждым разом все отвратительней его текст, честно говоря
Нелюбова об уходе из академии Плющенко: «Так сложились обстоятельства – моя мама заболела, и у меня уже не было возможности там тренироваться»
Тарасова об уходе Сарновских от Плющенко: «Когда спортсмены уходят, надо сделать определенные выводы. На мое счастье, от меня никто никогда не уходил»
Одной из причин ухода Сарновских из академии Плющенко стал конфликт с матерью Костылевой (РИА Новости)
Димитриев о группе Тутберидзе: «Здесь абсолютно другой темп тренировок, все постоянно что-то прыгают, ездят. Кипит работа»
Димитриев о пропуске сезона из-за травмы: «Были периоды, когда руки опускались. Уже был готов закончить»
Петр Гуменник и Алексей Мишин сделали символический удар перед матчем «Зенита» и «Спартака»
«Осокина и Грицаенко продолжают кататься вместе». Тренер Слюсаренко опроверг информацию о распаде пары
Алексей Мишин: «Дружеское рукопожатие Ягудина и Плющенко меня радует. Сближение – всегда хорошо, разобщение – плохо»
Климов об отмене турнира в Сочи: «Официальная информация – в связи с угрозой безопасности участников и зрителей. В этом сезоне турнир уже не состоится»
Экс-тренер Лью Липецки: «Ходят слухи, что я не позволяла Алисе пить воду во время тренировок. Это неправда. Прекратите хейт»
Морошкин об интервью Сихарулидзе: «Посмотрел «Каток». Хочу мандарины»
Вайцеховская о словах Сихарулидзе: «Пока прыжки остаются наиболее дорогостоящими элементами, уменьшать их количество в мужских программах – самоубийство»
«Никакого повального бегства нет. Россия многое делает, чтобы создать комфортные условия для поддержки наших атлетов». Свищев о переходах россиян в другие сборные
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
