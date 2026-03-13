Яметова перешла к Плющенко (РИА Новости)

РИА Новости: фигуристка Яметова перешла к Плющенко.

18-летняя российская фигуристка Вероника Яметова перешла в академию Евгения Плющенко .

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что спортсменка приступила к работе в новой команде в конце текущей недели. Одна из главных причин перехода – желание освоить элементы ультра-си.

В сезоне-2025/26 Яметова тренировалась у Сергея Давыдова . До перехода к нему занималась под руководством Елены Левковец и Владимира Гнилозубова в Екатеринбурге.

На чемпионате России в нынешнем сезоне Яметова заняла 12-е место, в финале Гран-при страны стала 9-й.