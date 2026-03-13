Сихарулидзе объяснил, почему с ISU не стали судиться из-за недопуска россиян: «Я практически уверен, что это ничего бы не решило»

Сихарулидзе объяснил, почему федерация фигурного катания не стала судиться с ISU.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе в выпуске шоу «Каток » объяснил, почему с Международным союзом конькобежцев (ISU) не стали судиться из-за недопуска россиян к турнирам.

В частности, глава ФФККР прокомментировал дело Александры Степановой и Ивана Букина, которым отказали в нейтральном статусе и не допустили к отбору на Олимпиаду-2026 в танцах на льду. Дуэт не оспаривал решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Наверное, они, во-первых, спокойно посмотрели на ситуацию. Во-вторых, как я и говорил, в том документе, который нам прислала ISU, все было очень четко прописано. И мы с ним согласились. У нас не было другого варианта. Раз согласились, значит, играем по этим правилам. Вот мы и сыграли.

Они 50 процентов ребят допустили, 50 процентов убрали. Слава богу, что хоть 50 процентов получилось. Поэтому это был такой договор по этим документам. Я бы с удовольствием его поменял, но, к сожалению, в тех условиях у нас не было возможности это менять. Более того, наши диалоги с ними ни к чему не привели. Потому что [президент ISU] Ким и другие члены ISU говорили нам тогда: «Вы обалдели? Ни одна зимняя федерация вообще даже речи об этом не ведет, а вам и это не нравится? Ну, мы тогда можем и поменять».

Но при этом получается, что последние пару лет, во всяком случае когда я уже активно касался фигурного катания, наша международная федерация ведет себя очень открыто и отзывается. И начинать судиться с ними... Опять же, не все в их власти. И они тебе пытаются объяснить и помочь, а ты говоришь: давай в суд, давай забрасывать...

Причем я практически уверен, что это ничего бы не решило. Ну, то есть суть в чем? Просто для того, чтобы ты написал, что подал в суд, и какой-то пиарчик себе хапнул. Но у нас не такая система работает. А если по делу: послушай, вы подписали документ, в котором говорится о правилах игры, а теперь вы подаете в суд. Ну, молодцы», – сказал Сихарулидзе.