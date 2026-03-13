  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Сихарулидзе объяснил, почему с ISU не стали судиться из-за недопуска россиян: «Я практически уверен, что это ничего бы не решило»
191

Сихарулидзе объяснил, почему с ISU не стали судиться из-за недопуска россиян: «Я практически уверен, что это ничего бы не решило»

Сихарулидзе объяснил, почему федерация фигурного катания не стала судиться с ISU.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе в выпуске шоу «Каток» объяснил, почему с Международным союзом конькобежцев (ISU) не стали судиться из-за недопуска россиян к турнирам.

В частности, глава ФФККР прокомментировал дело Александры Степановой и Ивана Букина, которым отказали в нейтральном статусе и не допустили к отбору на Олимпиаду-2026 в танцах на льду. Дуэт не оспаривал решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Наверное, они, во-первых, спокойно посмотрели на ситуацию. Во-вторых, как я и говорил, в том документе, который нам прислала ISU, все было очень четко прописано. И мы с ним согласились. У нас не было другого варианта. Раз согласились, значит, играем по этим правилам. Вот мы и сыграли.

Они 50 процентов ребят допустили, 50 процентов убрали. Слава богу, что хоть 50 процентов получилось. Поэтому это был такой договор по этим документам. Я бы с удовольствием его поменял, но, к сожалению, в тех условиях у нас не было возможности это менять. Более того, наши диалоги с ними ни к чему не привели. Потому что [президент ISU] Ким и другие члены ISU говорили нам тогда: «Вы обалдели? Ни одна зимняя федерация вообще даже речи об этом не ведет, а вам и это не нравится? Ну, мы тогда можем и поменять».

Но при этом получается, что последние пару лет, во всяком случае когда я уже активно касался фигурного катания, наша международная федерация ведет себя очень открыто и отзывается. И начинать судиться с ними... Опять же, не все в их власти. И они тебе пытаются объяснить и помочь, а ты говоришь: давай в суд, давай забрасывать...

Причем я практически уверен, что это ничего бы не решило. Ну, то есть суть в чем? Просто для того, чтобы ты написал, что подал в суд, и какой-то пиарчик себе хапнул. Но у нас не такая система работает. А если по делу: послушай, вы подписали документ, в котором говорится о правилах игры, а теперь вы подаете в суд. Ну, молодцы», – сказал Сихарулидзе.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
ФФККР
logoАнтон Сихарулидзе
logoCAS
logoсборная России
Чжэ Ель Ким
191 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Не знаю забанят меня или нет, но я не могу этого не написать. Он просто негодяй и этим все сказано.
Редко с Вами соглашаюсь, но здесь подпишусь под каждым словом
Всё правильно, плюсую.
Другие судились и допуск получили
Ему , им ( ффкр ) не выгодно. Пока нас не допускают - на поддержку спортсменов выделяются ОООООчень крупные средства. И они их .... догадайтесь с трех раз ...
Это просто беспредел какой-то (((
Проблема в том, что мы не отстаиваем свои права, а пытаемся дружить. Хотя с нами никто дружить не рвется.
Не просто никто не рвётся с нами дружить, но нас откровенно маринуют, их устраивает статус-кво, а планируемые реформы правил и т. п. недвусмысленно говорят о том, что у них своё видение будущего фигурного катания, которое имеет мало общего с нашим представлением о том, как должно развиваться ФК. На Алису Лью подписалось 5 млн. в инсте после ОИ – это больше, чем у героинь Пекина-2022 ТЩВ вместе взятых. И это о многом говорит, разрушая иллюзии некоторых...
Ой. Так откровенно передёргивать. Лью там в инсте своя. Женское одиночное для США - "своя" дисциплина, где победа принципиальна. ТЩВ - для Запада чужие!!!
Вы бы для сравнения как-то оценили популярность ТЩК+В и Лью в России. И сделали бы выводы. ;)
М-да, и этот человек возглавляет некогда одну из самых успешных спортивных федераций России.
Светлая память Александру Георгиевичу Горшкову. Он был настоящим руководителем, который отстаивал интересы спортсменов.
Мандариновому куму интересен только распил бабла на внутренних водокачках и проведение соревнований в родном Петербурге!
А ещё Васеньке по больше медалей насыпать
Краткое содержание интервью: пока Сихраулидзе у руля никакого допуска не будет, в суды никто не пойдет, мы все подписали, зачем нам идти в суд.
Беда, такое руководство это большая беда
Ахахах, а мы ещё про Горшкова что-то говорили... Александр Георгиевич, простите грешных. Не ценили.

всё познаётся в сравнении...
Сихарулидзе подтверждает официально, что он полный импотент вместе со всей федерацией по вопросу любых решений, в частности по нашему возвращению. В суд мы не подаем потому, что нам сказали не надо, вы и так много получили в виде двух допущенных. Что же дальше, олимпиаду проехали, теперь вопрос о дальнейшем допуске и что мы слышим, 50 на 50 от Дегтярева, т.е. никогда. Теперь что делать будет Сихарулидзе? Дальше ждать и соглашаться, удобная позиция , ничего не делать. На повестке стоял важный вопрос дальнейших действий федерации. Предстоит ЧМ по ФК, у нас два нейтральных фигуриста, Петросян и Гуменник, вопрос к Сихарулидзе, почему их не заявили на этот чемпионат, вернее почему они сами , как нейтралы, не заявились на этот чемпионат? Их все равно прокатили и прокатят всех наших остальных, неужели нашей федерации это не понятно? Вот вам повод, по настоящему действовать решительно и смело, все рано хуже уже не будет, все равно нас не допустят и в следующем сезоне, терять уже нечего. Подавайте заявку на чемпионат мира от самих спортсменов, получите отказ и вот тогда смело подавайте в суд ( вернее сами фигуристы должны подать формально). Суд примет в дело только после отказа ИСУ, а ИСУ должно чем-то мотивировать такой отказ, а у ИСУ нет ничего , чтобы этот отказ реально мотивировать, эти фигуристы только что выступали на олимпиаде, что еще надо ИСУ, чтобы их не допускать. И суд вынужден будет обязать ИСУ выполнить заявку спортсменов, точно так же поступили лыжники и получили допуск ко всем соревнованиям ФИС Непряевой и Коростелева. Вот такой сценарий лежит на поверхности и любой юрист подскажет, что это верный путь к победе и достижении поставленной цели. Но Сихарулидзе со своей федерацией будут по прежнему сидеть сложа руки и покорно ждать от ИСУ, когда они изволят допустить наших ребят, а решение тоже лежит на поверхности и оно звучит, пока никогда. На ИСУ надо только давить, давить по всем каналам и только тогда можно будет хоть что-то получить.
Да, еще Дикиджи и Горбачёва с нейтральном статусом.
В том процессе по лыжникам САS сказал, что недопуск по причине гражданства в принципе невозможен, а никакой самостоятельной аргументации у ФИС не было. Как нет их и у ИСУ. Зато есть ФФКР с просроченными договореннностями о допуске на Игры, странно рассуждать об этом в марте 26-го...
Есть еще два фигуриста, имеющих нейтральный статус. Дикиджи и Горбачева, интересно, почему они не попытались заявиться на ЧМ? ФФКР не разрешает?
Уверен он, а проверить. Все кто в КАС подал перед Олимпиадой выиграли.
А биатлон подавали ?
Нет
У меня есть конкретное практическое предложение: освистать Сихарулидзе на КПК, если соизволит туда прийти.
Тот позор, что он наговорил в этом интервью, смыть можно только увольнением с должности.
На КПК не собиралась, но готова передумать и купить билет.
Ради такого и свистеть можно научиться)
А на какой срок избирается президент Федерации фигурного катания на коньках России?
Федервция без яиц - горе спортсменам.
Спасибо вам, я никак не могла правильно сформулировать свои мысли.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
