Медведева обратилась к родителям юных фигуристов: «Позволяйте детям быть детьми. Если что-то не получается на соревнованиях, не надо давить. Дайте ребенку шоколадку»
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в выпуске шоу «Каток» порассуждала об отношении родителей к детям в фигурном катании.
«Я сидела на судействе КВН. И у них, видимо, есть шутки, направленные на судейство. Они знают, кто в жюри будет сидеть. И там была отдельная шутка про мир фигурного катания. Стоит женщина в сборной кофте, такая высокая, здоровая, грозная. И держит вот так на руках в коньках пятилетнюю девочку.
Девочка висит и говорит: «Я хочу к маме». А она ей: «Ты не пойдешь к маме, пока не прыгнешь идеально чистый шестерной тулуп. Какая музыка тебе нравится?» – «Я люблю синий трактор». – «Будешь кататься под «Бал сатаны» из «Мастера и Маргариты». Все, пошла». И нас вот так воспитывают. Даже если в КВН шутят на эту тему, это правда», – рассказала Медведева.
«Очень часто на мастер-классах ко мне подходят мамочки своих маленьких деточек. Ну, девчонки, конечно же, в основном лет шести-семи. И они по-серьезному ко мне, у меня 45 минут мастер-класс, подходят и говорят: «Ну что у нее не так?», «Что, она кататься будет?», «Ой, Евгения, вот посоветуйте. Вы же наверняка, когда маленькие были, у вас же вообще как спецназ, наверное, готовили. Вот у нас по четыре часа льда каждый день, и вот на сборы мы ее отправляем на две недели с тренером, там они по восемь часов, еще у них четыре часа ОФП, два часа хореографии, два часа льда. Еще, да, мало».
Я серьезно, я говорю: «Отстаньте, пожалуйста, от ребенка, ей шесть лет». Поэтому давайте все, пожалуйста, расслабимся. Просто вот прям обращение к родителям подрастающего поколения, которые еще совсем маленькие. Позволяйте детям быть детьми. Если что-то у них не получается на соревнованиях, пожалуйста, не надо давить.
Возможно, вам кажется, что это будет какой-то предшественник победы, если вы сейчас возьмете вот так в ежовых рукавицах. Мне бабушка все время такая: «Тебя надо держать в ежовых рукавицах». А я стою просто, мне семь лет, и я хочу шоколадку. Дайте ребенку шоколадку за то, что он вышел на соревнования. Пожалуйста», – добавила Медведева.
А уж если ребенок потом сам захочет стать чемпионом , то его не надо будет заставлять и держать в ежовых рукавицах , и тогда уже начнется удовольствие для родителей - смотреть на свое чемпионское чадо )
Жёсткие, и даже жестокие родители всегда были, есть и будут.
И в спорте, и в музыке, и в балете
И таких родителей очень много, к сожалению
Конечно хорошо, когда такие спортсменки, как Женя или Аня Щербакова поднимают тему, что родители не должны давить на ребенка, но люди не учатся на чужих примерах, а только на своих ошибках
Лет в 10-13 ещё может быть, ребёнок и может делать такие выводы и принимать осознанные решения, но не в 6-7. Эти же совсем малыши ещё