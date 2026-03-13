  Медведева обратилась к родителям юных фигуристов: «Позволяйте детям быть детьми. Если что-то не получается на соревнованиях, не надо давить. Дайте ребенку шоколадку»
59

Медведева обратилась к родителям юных фигуристов: «Позволяйте детям быть детьми. Если что-то не получается на соревнованиях, не надо давить. Дайте ребенку шоколадку»

Евгения Медведева призвала родителей не давить на юных фигуристов.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в выпуске шоу «Каток» порассуждала об отношении родителей к детям в фигурном катании.

«Я сидела на судействе КВН. И у них, видимо, есть шутки, направленные на судейство. Они знают, кто в жюри будет сидеть. И там была отдельная шутка про мир фигурного катания. Стоит женщина в сборной кофте, такая высокая, здоровая, грозная. И держит вот так на руках в коньках пятилетнюю девочку.

Девочка висит и говорит: «Я хочу к маме». А она ей: «Ты не пойдешь к маме, пока не прыгнешь идеально чистый шестерной тулуп. Какая музыка тебе нравится?» – «Я люблю синий трактор». – «Будешь кататься под «Бал сатаны» из «Мастера и Маргариты». Все, пошла». И нас вот так воспитывают. Даже если в КВН шутят на эту тему, это правда», – рассказала Медведева.

«Очень часто на мастер-классах ко мне подходят мамочки своих маленьких деточек. Ну, девчонки, конечно же, в основном лет шести-семи. И они по-серьезному ко мне, у меня 45 минут мастер-класс, подходят и говорят: «Ну что у нее не так?», «Что, она кататься будет?», «Ой, Евгения, вот посоветуйте. Вы же наверняка, когда маленькие были, у вас же вообще как спецназ, наверное, готовили. Вот у нас по четыре часа льда каждый день, и вот на сборы мы ее отправляем на две недели с тренером, там они по восемь часов, еще у них четыре часа ОФП, два часа хореографии, два часа льда. Еще, да, мало».

Я серьезно, я говорю: «Отстаньте, пожалуйста, от ребенка, ей шесть лет». Поэтому давайте все, пожалуйста, расслабимся. Просто вот прям обращение к родителям подрастающего поколения, которые еще совсем маленькие. Позволяйте детям быть детьми. Если что-то у них не получается на соревнованиях, пожалуйста, не надо давить.

Возможно, вам кажется, что это будет какой-то предшественник победы, если вы сейчас возьмете вот так в ежовых рукавицах. Мне бабушка все время такая: «Тебя надо держать в ежовых рукавицах». А я стою просто, мне семь лет, и я хочу шоколадку. Дайте ребенку шоколадку за то, что он вышел на соревнования. Пожалуйста», – добавила Медведева.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Евгения Медведева
женское катание
сборная России
детский спорт
Завышенные ожидания по отношению к маленьким детям это беда, конечно
передайте эти пожелания Ирине Костылевой
Приводить детей в спорт изначально надо ради здоровья и удовольствия , причем удовольствия для детей !
А уж если ребенок потом сам захочет стать чемпионом , то его не надо будет заставлять и держать в ежовых рукавицах , и тогда уже начнется удовольствие для родителей - смотреть на свое чемпионское чадо )
Приводить детей в спорт изначально надо ради здоровья и удовольствия , причем удовольствия для детей ! А уж если ребенок потом сам захочет стать чемпионом , то его не надо будет заставлять и держать в ежовых рукавицах , и тогда уже начнется удовольствие для родителей - смотреть на свое чемпионское чадо )
Вы знаете, дети лет до 8-9 сами не знают, что хотят, возила я свою дочь на фигурное катание, в 7 лет она мне сказала, не хочу не буду, хорошо, выбрали другое направление, а в 13 лет уже мне заявила, мама, почему ты не настояла, я хочу заниматься фигурным катанием, но теперь уж поздно. Поэтому как правильно, не известно, но и давить на детей, конечно не стоит,.
Вы знаете, дети лет до 8-9 сами не знают, что хотят, возила я свою дочь на фигурное катание, в 7 лет она мне сказала, не хочу не буду, хорошо, выбрали другое направление, а в 13 лет уже мне заявила, мама, почему ты не настояла, я хочу заниматься фигурным катанием, но теперь уж поздно. Поэтому как правильно, не известно, но и давить на детей, конечно не стоит,.
Наверное правильно найти какую то золотую середину. Я поняла, что Женя имеем в виду, что не нужно слишком много требовать от маленьких детей, ждать, что из них сделают обязательно чемпионов, причём сразу
Права Женя на 100%. Спорт спортом, но психику детям ломать нельзя
Права Женя на 100%. Спорт спортом, но психику детям ломать нельзя
Согласна!
Во всем должна быть золотая середина. Но многие родители хотят свои неудавшиеся амбиции перенести на своих детей и требуют, порой невозможного, тем самым нарушая психику ребенка
Правильно
Самая известная мама российского ФК прочитала статью и пошла покупать дочке шоколадку)
Самая известная мама российского ФК прочитала статью и пошла покупать дочке шоколадку)
может, хотя бы перестанет их у нее отнимать?
Арктическому льду посвящается, которая очень боится получить ответ от школьниц и ограничила. Вы клевещете и причём постоянно. Может вы очень не любите Женю и видите то, чего нет. А может и по другой причине вам что то мерещится.
Бесполезное сотрясание воздуха
Жёсткие, и даже жестокие родители всегда были, есть и будут.
И в спорте, и в музыке, и в балете
И таких родителей очень много, к сожалению
Конечно хорошо, когда такие спортсменки, как Женя или Аня Щербакова поднимают тему, что родители не должны давить на ребенка, но люди не учатся на чужих примерах, а только на своих ошибках
Женя правильно говорит … с позиции фигуристки , дающей мастер класс . А вот будучи тренером , несущем ответственность за развитие спортсменов , вряд ли бы она их утешала шоколадками , потому что тренеру и спортсмену нужны результаты . И кто знает , чего бы достигла сама Женя , если бы все неудачи заедала только шоколадом , а не тренировками. Говорю из опыта семьи , выросла гимнастка . Хочешь заниматься проф.спортом - соответствуй правилам , не хочешь /можешь - есть кружки , секции .
Женя правильно говорит … с позиции фигуристки , дающей мастер класс . А вот будучи тренером , несущем ответственность за развитие спортсменов , вряд ли бы она их утешала шоколадками , потому что тренеру и спортсмену нужны результаты . И кто знает , чего бы достигла сама Женя , если бы все неудачи заедала только шоколадом , а не тренировками. Говорю из опыта семьи , выросла гимнастка . Хочешь заниматься проф.спортом - соответствуй правилам , не хочешь /можешь - есть кружки , секции .
Так Женя говорит о 6-7 летних детях. Зачем таким детям тренировки каждый день по 8-10 часов? В таком возрасте у детей реально должно быть полноценное детство.
Женя правильно говорит … с позиции фигуристки , дающей мастер класс . А вот будучи тренером , несущем ответственность за развитие спортсменов , вряд ли бы она их утешала шоколадками , потому что тренеру и спортсмену нужны результаты . И кто знает , чего бы достигла сама Женя , если бы все неудачи заедала только шоколадом , а не тренировками. Говорю из опыта семьи , выросла гимнастка . Хочешь заниматься проф.спортом - соответствуй правилам , не хочешь /можешь - есть кружки , секции .
Щас бы ещё ребёнок в 7 лет (первый класс школы, если что), понимал, хочет ли он заниматься проф. спортом всю свою жизнь, или ему просто по кайфу движуха на тренировках, локальные успехи, друзья и коллектив в спорте.
Лет в 10-13 ещё может быть, ребёнок и может делать такие выводы и принимать осознанные решения, но не в 6-7. Эти же совсем малыши ещё
Материалы по теме
Сихарулидзе о гонке за квадами: «Для меня это просто какие-то понты. Когда ты приземляешься на рога с катанием из трех-четырех четверных, на ЧМ ты будешь 28-й»
вчера, 09:08
Майя Сарафанова: «Очень рада, что Трусова и Валиева вернулись. Думаю, они еще покажут хорошие результаты»
11 марта, 16:43
Этери Тутберидзе: «Когда Липницкая не переносила Медведеву, мы сделали график без выходных, чтобы они не пересекались. Потом была похожая ситуация с Алиной и Женей»
5 марта, 16:54
Рекомендуем
Главные новости
Димитриев о группе Тутберидзе: «Здесь абсолютно другой темп тренировок, все постоянно что-то прыгают, ездят. Кипит работа»
сегодня, 15:24
Димитриев о пропуске сезона из-за травмы: «Были периоды, когда руки опускались. Уже был готов закончить»
сегодня, 15:05
Петр Гуменник и Алексей Мишин сделали символический удар перед матчем «Зенита» и «Спартака»
сегодня, 13:11Фото
«Осокина и Грицаенко продолжают кататься вместе». Тренер Слюсаренко опроверг информацию о распаде пары
сегодня, 11:25
Алексей Мишин: «Дружеское рукопожатие Ягудина и Плющенко меня радует. Сближение – всегда хорошо, разобщение – плохо»
сегодня, 10:24
Климов об отмене турнира в Сочи: «Официальная информация – в связи с угрозой безопасности участников и зрителей. В этом сезоне турнир уже не состоится»
сегодня, 10:15
Экс-тренер Лью Липецки: «Ходят слухи, что я не позволяла Алисе пить воду во время тренировок. Это неправда. Прекратите хейт»
сегодня, 07:29
Морошкин об интервью Сихарулидзе: «Посмотрел «Каток». Хочу мандарины»
сегодня, 06:08
Вайцеховская о словах Сихарулидзе: «Пока прыжки остаются наиболее дорогостоящими элементами, уменьшать их количество в мужских программах – самоубийство»
вчера, 19:07
«Никакого повального бегства нет. Россия многое делает, чтобы создать комфортные условия для поддержки наших атлетов». Свищев о переходах россиян в другие сборные
вчера, 17:58
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
Рекомендуем