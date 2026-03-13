«Что за кулуарные базары-вокзалы? Если есть вопрос – приходите, давайте вместе оценивать. Зачастую спортсмены и тренеры неправы». Сихарулидзе о критиках судейства

Сихарулидзе предложил фигуристам, критикующим судейство, вместе обсуждать оценки.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе прокомментировал информацию о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) может запретить спортсменам и тренерам публично критиковать судейство.

«Это, скорее всего, речь идет [о высказываниях] во время турниров. Например, если соблюдать корректно правила, то даже мы – федерация – не можем во время турнира начать обсуждать с нашими судьями их оценки. После – можем сесть и просто обсудить, но не во время.

И я почему-то думаю, что это просто «подчистили» какое-то старое правило, потому что вне соревнований кто тебе запретит обсуждать оценки? А вот во время соревнований... Потому что это вызывает у зрителя такую вибрацию. Когда [спортсмен], может быть, и сам накосячил и получил низкие оценки, тут же выходит после короткой или произвольной и говорит: «Ну а что там судьи, куда они все смотрят?»

И у зрителя сразу вибрация, он не понимает, было ли там что-то неправильно или, вполне возможно, все было абсолютно правильно. Но сам спортсмен недоволен своими оценками. Слушайте, я вообще мало видел спортсменов, кто был бы доволен своими оценками. Даже когда выигрывают, всегда хочется повыше.

На соревнованиях один плачет от радости, а все остальные – от других эмоций. Вот в чем вся суть. И, может быть, это [у ISU] речь идет как раз про сам турнир. Тогда, наверное, и я с этим соглашусь.

Но в дальнейшем как раз то, что я пытаюсь делать у нас, помогая в федерации, – именно открывать это все. Что это за какие-то кулуарные базары-вокзалы? Если есть вопрос – приходите, давайте ставить на видео, смотреть катание, вместе оценивать. Причем это будет полезно и спортсмену, и тренеру, так и судьям, которые это будут разбирать.

Потому что как только они будут знать, что все будет открыто, во-первых, это их тоже придерживает от каких-либо там «спецэффектов». А во-вторых, зачастую спортсмены и тренеры неправы. Это реально так. И спортсмену могут спокойно объяснить, перед тем как он начнет винить тренеров, федерацию и вообще всех подряд», – сказал Сихарулидзе в выпуске шоу «Каток ».