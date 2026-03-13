  «Что за кулуарные базары-вокзалы? Если есть вопрос – приходите, давайте вместе оценивать. Зачастую спортсмены и тренеры неправы». Сихарулидзе о критиках судейства
«Что за кулуарные базары-вокзалы? Если есть вопрос – приходите, давайте вместе оценивать. Зачастую спортсмены и тренеры неправы». Сихарулидзе о критиках судейства

Сихарулидзе предложил фигуристам, критикующим судейство, вместе обсуждать оценки.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе прокомментировал информацию о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) может запретить спортсменам и тренерам публично критиковать судейство.

«Это, скорее всего, речь идет [о высказываниях] во время турниров. Например, если соблюдать корректно правила, то даже мы – федерация – не можем во время турнира начать обсуждать с нашими судьями их оценки. После – можем сесть и просто обсудить, но не во время.

И я почему-то думаю, что это просто «подчистили» какое-то старое правило, потому что вне соревнований кто тебе запретит обсуждать оценки? А вот во время соревнований... Потому что это вызывает у зрителя такую вибрацию. Когда [спортсмен], может быть, и сам накосячил и получил низкие оценки, тут же выходит после короткой или произвольной и говорит: «Ну а что там судьи, куда они все смотрят?»

И у зрителя сразу вибрация, он не понимает, было ли там что-то неправильно или, вполне возможно, все было абсолютно правильно. Но сам спортсмен недоволен своими оценками. Слушайте, я вообще мало видел спортсменов, кто был бы доволен своими оценками. Даже когда выигрывают, всегда хочется повыше.

На соревнованиях один плачет от радости, а все остальные – от других эмоций. Вот в чем вся суть. И, может быть, это [у ISU] речь идет как раз про сам турнир. Тогда, наверное, и я с этим соглашусь.

Но в дальнейшем как раз то, что я пытаюсь делать у нас, помогая в федерации, – именно открывать это все. Что это за какие-то кулуарные базары-вокзалы? Если есть вопрос – приходите, давайте ставить на видео, смотреть катание, вместе оценивать. Причем это будет полезно и спортсмену, и тренеру, так и судьям, которые это будут разбирать.

Потому что как только они будут знать, что все будет открыто, во-первых, это их тоже придерживает от каких-либо там «спецэффектов». А во-вторых, зачастую спортсмены и тренеры неправы. Это реально так. И спортсмену могут спокойно объяснить, перед тем как он начнет винить тренеров, федерацию и вообще всех подряд», – сказал Сихарулидзе в выпуске шоу «Каток».

Реально гопник какой-то. Ужас.
Ответ Wintersun
Реально гопник какой-то. Ужас.
Вот и представьте, допустят нас до международки, и этому гопнику придется общаться с другими федерациями с ISU , решать какие о вопросы. Там же все переводчики вспотеют.
Ответ Elenavasilevna
Вот и представьте, допустят нас до международки, и этому гопнику придется общаться с другими федерациями с ISU , решать какие о вопросы. Там же все переводчики вспотеют.
Думаете, он там говорить будет? Он будет только в рот говорящим заглядывать и согласно кивать)))
«Что за кулуарные базары-вокзалы"
С добрым вечером в хату спортса зашел Антон Сихарулидзе...
Ответ Сергей Круг
«Что за кулуарные базары-вокзалы" С добрым вечером в хату спортса зашел Антон Сихарулидзе...
Базар-вокзал, этап, тюрьма, допросы, шухер, кутурьма
Ответ Сергей Круг
«Что за кулуарные базары-вокзалы" С добрым вечером в хату спортса зашел Антон Сихарулидзе...
"Будет и у наших часик в радость, чефир в сладость. Это уже не бла-бла", - подытожил А.Т.С.
А нормы культуры речи у руководителей высшего спортивного звена у нас совсем отменили? "от балды", "чувак", "в распорочку", "моська", "базары-вокзалы". Это так публично говорит руководитель федерации самого красивого, популярного и интеллигентного вида спорта в стране. Можно сказать нашего национального достояния. Вы можете представить себе такой лексикон и манеру общения из уст покойного Александра Георгиевича Горшкова? Вот и я нет. Какой ужас!
Ответ Ринн24
А нормы культуры речи у руководителей высшего спортивного звена у нас совсем отменили? "от балды", "чувак", "в распорочку", "моська", "базары-вокзалы". Это так публично говорит руководитель федерации самого красивого, популярного и интеллигентного вида спорта в стране. Можно сказать нашего национального достояния. Вы можете представить себе такой лексикон и манеру общения из уст покойного Александра Георгиевича Горшкова? Вот и я нет. Какой ужас!
Даже Пися дичь не нес, хотя и был тот еще жучара.
Ответ Флер де Лис
Даже Пися дичь не нес, хотя и был тот еще жучара.
Валентин Николаевич Писеев - интеллигентнейший человек и грамотный руководитель. Может, поколение другое?
Прекратите... Это уже какая-то пыточная...

И это наш президент ФФККР...

Когда спортсмены обсуждали оценки, которые им выставили?? Я так понимаю, это камень в адрес Камиллы??

Приходите, мы объясним вам, почему вы дно...
Ответ Zhuuuzhik
Прекратите... Это уже какая-то пыточная... И это наш президент ФФККР... Когда спортсмены обсуждали оценки, которые им выставили?? Я так понимаю, это камень в адрес Камиллы?? Приходите, мы объясним вам, почему вы дно...
Чтобы болельщики поняли, речь о Камилле Нелюбовой
Ответ Zhuuuzhik
Прекратите... Это уже какая-то пыточная... И это наш президент ФФККР... Когда спортсмены обсуждали оценки, которые им выставили?? Я так понимаю, это камень в адрес Камиллы?? Приходите, мы объясним вам, почему вы дно...
И ведь реально ФК - один из немногих видов спорта, где мы были трендсеттерами (задающими тренды). Все карты в руки делать свою повестку. Нет, теперь будем подстраиваться под повесточку, специально сделанную против нас! Из Антона надо, по Чехову, раба выдавливать не по капле, а цистернами...
огромное спасибо «катку» за то, что пригласили мандариныча. теперь я понимаю, почему у нас не двигается вопрос по международке, человеку откровенно чхать на своих спортсменов. то пренебрежение к своим, которое сквозит чуть ли не через каждое слово, не сравнится даже с теми личностями, которых антон перечислил в числе исушных негодяев.
Из всех его слов складывается впечатление, что интервью где-то в подворотне давал) Сидя на корточках) и иначе не умеет
Искренне сочувствую нашим спортсменам и тренерам. Иметь такое начальство - врагу не пожелаешь...
Гоп-стоп, он подошел из-за угла…
Вот ваше обсуждение недопуска это кулуарные базары-вокзалы. Вы даже не решились судиться с ISU. Думаю, тренеры и спортсмены понимают, что не стоит к такому руководителю и ходить. Толку будет ноль.
Бандитский Петербург просто
