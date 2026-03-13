«Чувак из Люксембурга больше всех кричал, что мы плохие. Я ему говорю: «Слушай, а тебе чего надо-то вообще?» Сихарулидзе о противниках России в ISU
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе в выпуске шоу «Каток» рассказал о противниках России в Международном союзе конькобежцев (ISU).
В 2022 году ISU отстранил российских спортсменов от международных турниров. Только Аделия Петросян и Петр Гуменник получили допуск для отбора на Олимпиаду-2026 в Милан в нейтральном статусе.
«Теперь ситуация чуть-чуть изменилась, причем в нашу сторону. Многие вопросы, и в том числе вопрос отстранения наших спортсменов от международных соревнований, входят теперь в компетенцию совета федерации [ISU]. А это уже совсем небольшой круг людей, 15 человек. И само собой, решить какой-либо вопрос и убедить 15 человек, а точнее 8 из них, намного легче.
Не помню, сколько стран – где-то 70. То есть это абсолютно разные подходы. И вот мы были очень довольны, что прошлым летом смогли поучаствовать в том, чтобы такое изменение произошло. Оно очень-очень серьезное.
То есть сейчас, например, если бы все оставалось как раньше, вы представляете, что такое на конференции сейчас поднять вопрос про русских? Тут же встает эстонец, латыш, украинец, чувак из Люксембурга, который рядом со мной сидел на конференции и больше всех кричал, что мы плохие. Я ему говорю: «Слушай, а тебе чего надо-то вообще?»
А он сидит, у него костюм красивый, платок завязан, все такое, дядечка. И он, причем рядом со мной, был недоволен, когда речь про нас зашла. Я говорю: «Ты чего хочешь-то? Приезжай к нам. Чего ты тут суетишься? У тебя сколько спортсменов-то вообще?» Он такой: «Ну, не знаю». Я говорю: «А я знаю».
Вот эти люди, если бы они решали – я не знаю, шансы были бы так себе. Финка, помните, каталась с нами, Рахкамо? Она самая злостная мадам вообще», – рассказал Сихарулидзе.
Сихарулидзе и Коган уже давно должны были обратиться в КАС,как это сделали другие федерации,а эти всё никчёмной болтавней занимаются, абсолютно бесполезные функционеры
Приехал такой пахан и вещает "ну чё, мазурики, в натуре, хочу наших корешей/баб на сходки, ой то есть, турниры"😆🫠
Что имеем — не храним, потерявши — плачем. Горшкова ещё долго добрым словом будем вспоминать...
Рукалицо просто.
Спортсмены, вы никогда не будете на МС с такой верхушкой.
Пока это всё выглядит так, как будто гопник пришел в приличное общество, хорохорится и пытается там все доказать, что они ничтожества и дебилы.
Да ты можешь у себя в голове что угодно про них про всех думать, но если уж ты хочешь чего-то достичь путем договоренностей, а не через суд, то надо учиться договариваться. Ну вот этот представитель Люксембурга. Его позиция сформирована, просто исходя из существующего инфополя в ЕС. У него нет шкурного интереса (отсутствуют свои фигуристы) и исторически нет претензий к России. В принципе, не исключено, что это вполне себе договороспособная ситуация. Не исключено, что можно было познакомиться, поговорить без вот этих вот понтов, попытаться найти подход, убедить. Когда люди общаются на уровне человек - человек, идеология может отойти на второй план, если это не принципиальный вопрос, напрямую влияющий на выгоды и комфорт стороны собеседника. Что делает наш глава ФФКР - по сути жестко наезжает в стиле 90-ых: "А тебе вообще чё надо?".
Я не вижу как при таком уровне дипломатических способностей может ситуация может решиться иначе, чем через суд((.