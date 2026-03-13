  • Сихарулидзе о высоких судейских оценках в России: «Это действительно от балды. У нас есть такая русская забава, называется «мы хотим ребятам помочь»
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе считает завышенными судейские оценки на турнирах в стране.

– Судейская тема здесь, внутри страны, это отдельный разговор. И что можно сказать? Во-первых, судьи точно так же должны переключиться на то, что появилось другое фигурное катание. Ведь они, ровно как и спортсмены, четыре года не принимают участия ни в чем. Все это просто по телевизору смотрится. <...>

Кстати, у нас есть мощные судьи, которые судили не одни Олимпийские игры. Но четыре года они, конечно, тоже отключены от реальной судейской работы на международных турнирах. Им нужно это принять. Я тоже удивляюсь частенько, почему у нас такие высокие оценки на турнирах. Да, я в этом году не замечал такого, чтобы именно по расстановке мест было что-то криво. Ну, во всяком случае я про лидеров говорю. Это уже хорошо. Но почему такие баллы?

Пускай расстановка мест будет такая, как она и должна быть, но баллы действительно завышенные. То есть это действительно от балды. И вот на финале один спортсмен за короткую программу получил 99 баллов. Ну я им говорю: чего ему тут сидеть-то? Пусть он выигрывает у Малинина за короткую программу, в щелчок вот так. А спортсмен на самом деле совсем без катания. Я гарантирую, что на международных турнирах он получит 67-68.

– Ты как глава [федерации] можешь ответить на этот вопрос? Почему вот так?

– Во-первых, беседы постоянные ведутся. Но судейский корпус должен быть независимым. То есть я могу вести беседы, говорить о том, как мы это видим, как мы видим развитие фигурного катания. Но если я перехожу эту грань, то это уже давление. Но пора уже к давлению переходить (улыбается).

– А если [отправить], не хочу говорить на «переквалификацию», но тем не менее. Съездить на международные соревнования просто в качестве наблюдателя.

– Мы это все делаем. Более того, мы проводим невероятное количество семинаров. И они участвуют. Но у нас есть такая русская забава. Она называется «мы хотим ребятам помочь». Наша русская забава.

И я это слышу практически каждый раз, когда обращаю их внимание: «Ребят, слушайте, по местам-то вы их расставили так, как оно есть в реальности, но только почему такие баллы? Ну а что вы 500 не поставите?» Просто для интереса, понимаете? А они говорят: «Слушай, мы поддерживаем ребят».

– Только потом ребята выйдут на международку, и с ума сойдут от своих баллов.

– Начиная с того, что они с ума сойдут, заканчивая тем, что это медвежьи услуги. Наш спортсмен, ему тренер говорит на тренировке: «Слушай, у тебя проблемы есть с вращениями, давай делай десять этих, десять этих». Он говорит: «Какие проблемы, я не понял, у меня проблемы с этим? У меня за компоненты 9 и 9,5. Какие у меня проблемы?»

И я это рассказал судьям. Я говорю: вот это поддержка. У него в реальности, и это я гарантирую, ну на семерочку. А он получил 9 и 9,5. И он тренеру говорит: какие у него проблемы. А вы поймите, это же молодые ребята. Но ты ему не можешь сказать: «Слушай, знаешь что, вообще-то у тебя 7». Он вообще обалдеет, – сказал Сихарулидзе в выпуске шоу «Каток».

Мне кажется, Сихарулидзе не на своем месте...
Не на своём месте и не в своём уме...
Почему?
"И вот на финале один спортсмен за короткую программу получил 99 баллов. <...> А спортсмен на самом деле совсем без катания. Я гарантирую, что на международных турнирах он получит 67-68".

Очень интересно. Это наброс на Угожаева и Дикиджи, с их четверными флипами и лутцами?
Если за короткую,то скорее всего.. Не получат они 67-68 ,если чисто откатают..Там первая оценка будет около 50,как минимум..
67-68 это уровень весьма среднего женского катания. Сихрулидзе вообще не в себе.
А почему помогая одним (КН) вы заодно топите реально талантливых ребят?!
Оценки Василисы, я так понимаю, тоже завышены?😁
Странно, что он не написал, что мы ставим спортсменам 4 уровень дороги, чтоб поддержать их мотивацию
Что вы, оценки любимки- это же другое;))
То есть президент федерации не в силах повлиять вообще ни на что? Ну я примерно так и предполагала.
Там ген.сек всем рулит....
Какой молодец, судьи виноваты, а он совсем не при делах, а то давлением посчитают.
Не нужно коррупцию в судействе оправдывать русской "забавой" о помощи ближнему. Тем более у "вас".
Я конечно подозревала, что там всë плохо, но не думала что настолько.
Я вообще в шоке от выпуска,сейчас пересматриваю ещё раз некоторые эпизоды ,думаю может мне показалось
Я в шоке
Такой выпуск нужно было сделать раньше! Человек просто раскрылся по полной.
А где рассуждения о том, сколько баллов недополучит прима-мандарина за ковыряние на льду? Или это ничего, что она уже заочно с Сизероном соперничает?
👍
"Беседы ведутся" - это в принципе все, что нужно знать о нашем судействе. Во всех видах, но собенно в танцах.
