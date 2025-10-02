6

Иоланда Чен: «Валиева умеет многое делать. Ей надо ментально вернуть веру в себя, уверенность и вес»

Иоланда Чен верит в успешное возвращение Камилы Валиевой.

«Когда хорошие, красивые и знаменитые спортсмены возвращаются, то это всегда интересно. Это интрига. У нас такие возвращения были: Лиза Туктамышева уходила в тень, а потом еще с большей помпой вернулась, выучив аксель в три с половиной оборота. Женя Плющенко очень интересную интригу перед Олимпиадой в Ванкувере нам делал. Так что возвращение Валиевой — очень хорошо. Жалко же терять таких великолепных спортсменов.

Но другое дело, что возвращение — палка о двух концах. Я возвращалась два раза, много тренировалась и хотела добиться результата, но достичь того, что было, не получалось. Это не всегда возможно. Главное, что у Камилы есть энтузиазм и желание, тем более, она еще очень молодая дама. Конечно, она все понимает и умеет. Не могла она растерять все свои навыки.

В любом случае это будет интересно. Пусть Камила попробует. Это для ее почитателей и болельщиков будет большой интригой. Это определенное приключение, за которым будет интересно наблюдать. Желаю Камиле успеха, но все равно возвращаться будет нелегко. Ничто не стоит на месте и свято место пусто не бывает. Молодые девочки подрастают. У нас сейчас прекрасные девчонки, все прыгают, у всех хорошие программы. Все амбициозные и хотят добиться успеха. Но, может, в такой конкуренции Валиевой будет интереснее и легче добиться хорошего результата. Флаг ей в руки! Я только за возвращение Камилы.

Главное — у Валиевой перед многими девочками есть небольшое преимущество. Она четверные прыжки умеет делать и делала, чего на соревнованиях не делали многие девчонки, которые только начинают свою звездную карьеру. Опыт поможет Валиевой быть конкурентоспособной.

В чем основные сложности возвращения? У меня, например, не получилось вернуться, потому что было трудно сбросить вес, правда я была значительно старше Камилы. Ей будет легче. Вот для меня были проблемой мелкие травмы. Только наберешь форму — они сразу вылезают, плюс мне психологически было не всегда ловко.

Камиле в этом плане будет легче, потому что она моложе и добилась хороших результатов, но важнее, что Валиева умеет многое делать. Ей надо ментально вернуть веру в себя, уверенность и вес. У каждой женщины без тренировок вес повышается, но, думаю, для Камилы это ерунда, потому что мы все привыкли худеть и знаем, как это делать. Если у нее есть большое желание и уверенность, и она пошла на это, все должно быть хорошо», — сказала призер чемпионата мира-1993 в тройном прыжке, спортивный комментатор Иоланда Чен.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
женское катание
logoИоланда Чен
logoКамила Валиева
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Я хочу, чтобы Валиева выступала, но не верю, что она вернется всерьез
171сегодня, 10:45
Алена Леонова: «Я знала, что Валиева вернется. И если она станет чемпионкой России в 2026 году, это будет очень круто»
76сегодня, 06:37
Камила Валиева возвращается в фигурку – уже скоро и без Тутберидзе
350вчера, 21:40
Главные новости
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: контрольные прокаты-2025 – кто понравился, а кто вообще не зашел?
522 минуты назад
Татьяна Тарасова посетила Мемориал Дениса Тена
341 минуту назадФото
Мемориал Дениса Тена. Шайдоров, Чха Чжун Хван, Браун, Эгадзе, Литвинцев представят короткие программы
57сегодня, 13:36Live
Гран-при среди юниоров. Ленгелова выиграла короткую программу, Каназава – 2-я, Ким Ю Чжэ – 3-я
1сегодня, 12:55
Каори Сакамото: «Очевидно, что Петросян на Олимпиаде будет прыгать четверные, так что я буду готова»
34сегодня, 12:48
Александра Трусова восстановила двойной аксель
60сегодня, 09:53Видео
На шоу в КНДР выступят Яметова, Карартынян, Солодников, Москалева и Родзянов, Шепталина и Пекин
9сегодня, 08:33
Кондратюк, Сарновский, Акатьева, Садкова, Коробейникова и Куница, Пасечник и Чиризано заявлены на чемпионат Москвы
23сегодня, 08:21
Алена Леонова: «Я знала, что Валиева вернется. И если она станет чемпионкой России в 2026 году, это будет очень круто»
76сегодня, 06:37
Расписание шестого этапа Гран-при среди юниоров в Гданьске
сегодня, 06:10
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян, Дерошер и Трэшер, Уильямс и Льюэр покажут короткие программы
сегодня, 13:37Live
Мемориал Дениса Тена. Хэ Ин Ли лидирует после короткой программы, Скизас – 2-я, Джозефин Ли – 3-я
14сегодня, 13:09
Гран-при среди юниоров. Нишино, Чхве Ха Бин, Эбихара, Фаррингтон, Гартунг выступят с короткими программами
сегодня, 06:11
Ирина Слуцкая: «Возвращение Валиевой в фигурное катание – классная новость. Думаю, она сможет побеждать»
1вчера, 18:19
Вероника Меренкова: «Очень болели за Акопову и Рахманина на олимпийском отборе. Видимся с ними каждый день, они уже нам как родные»
28 сентября, 14:58
Гущина о произвольной: «Это мое первое сотрудничество с Авербухом – было комфортно работать, интересный опыт»
428 сентября, 13:24
Бестемьянова о Когане: «Он отлично справлялся с работой на посту гендиректора ФФККР. С чем связан его уход, судить сложно»
28 сентября, 13:14
Костомаров о восстановлении ПКР: «Это должно быть применимо не только к нашим паралимпийцам, но и вообще всем спортсменам»
228 сентября, 10:09
Бестемьянова о прокатах: «Не было плохих программ. Спортсмены оставили прекрасные впечатления, все в конкуренции»
28 сентября, 07:13
Ксения Гущина: «В конце сезона пытались наработать четверной сальхов, но в межсезонье не делали. Делали упор на программы»
227 сентября, 13:55