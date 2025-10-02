Иоланда Чен: «Валиева умеет многое делать. Ей надо ментально вернуть веру в себя, уверенность и вес»

Иоланда Чен верит в успешное возвращение Камилы Валиевой.

«Когда хорошие, красивые и знаменитые спортсмены возвращаются, то это всегда интересно. Это интрига. У нас такие возвращения были: Лиза Туктамышева уходила в тень, а потом еще с большей помпой вернулась, выучив аксель в три с половиной оборота. Женя Плющенко очень интересную интригу перед Олимпиадой в Ванкувере нам делал. Так что возвращение Валиевой — очень хорошо. Жалко же терять таких великолепных спортсменов.

Но другое дело, что возвращение — палка о двух концах. Я возвращалась два раза, много тренировалась и хотела добиться результата, но достичь того, что было, не получалось. Это не всегда возможно. Главное, что у Камилы есть энтузиазм и желание, тем более, она еще очень молодая дама. Конечно, она все понимает и умеет. Не могла она растерять все свои навыки.

В любом случае это будет интересно. Пусть Камила попробует. Это для ее почитателей и болельщиков будет большой интригой. Это определенное приключение, за которым будет интересно наблюдать. Желаю Камиле успеха, но все равно возвращаться будет нелегко. Ничто не стоит на месте и свято место пусто не бывает. Молодые девочки подрастают. У нас сейчас прекрасные девчонки, все прыгают, у всех хорошие программы. Все амбициозные и хотят добиться успеха. Но, может, в такой конкуренции Валиевой будет интереснее и легче добиться хорошего результата. Флаг ей в руки! Я только за возвращение Камилы.

Главное — у Валиевой перед многими девочками есть небольшое преимущество. Она четверные прыжки умеет делать и делала, чего на соревнованиях не делали многие девчонки, которые только начинают свою звездную карьеру. Опыт поможет Валиевой быть конкурентоспособной.

В чем основные сложности возвращения? У меня, например, не получилось вернуться, потому что было трудно сбросить вес, правда я была значительно старше Камилы. Ей будет легче. Вот для меня были проблемой мелкие травмы. Только наберешь форму — они сразу вылезают, плюс мне психологически было не всегда ловко.

Камиле в этом плане будет легче, потому что она моложе и добилась хороших результатов, но важнее, что Валиева умеет многое делать. Ей надо ментально вернуть веру в себя, уверенность и вес. У каждой женщины без тренировок вес повышается, но, думаю, для Камилы это ерунда, потому что мы все привыкли худеть и знаем, как это делать. Если у нее есть большое желание и уверенность, и она пошла на это, все должно быть хорошо», — сказала призер чемпионата мира-1993 в тройном прыжке, спортивный комментатор Иоланда Чен.