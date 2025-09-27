Софья Муравьева: «Мишин очень трепетно относится к своим спортсменам, звонит в любое время. Очень требовательный»

Софья Муравьева поделилась впечатлениями от работы с Алексеем Мишиным.

Весной этого года фигуристка перешла в тренерский штаб Мишина из академии Евгения Плющенко. Сегодня Муравьева представила на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге новую короткую программу «Кармен».

«Этот каток уже для меня стал родным, прижился в сердце. Выбрала «Кармен» – это и обычная и необычная для меня музыка, нужно показать и страсть и энергию, показать смерть Кармен.

Алексей Мишин очень трепетно относится к своим спортсменам, звонит в любое время. Очень требовательный. Требует именно с меня, и я его понимаю. Хотим показать результат уже с начала сезона», – сказала Муравьева.

Также она рассказала о платье для короткой программы.

«Это платье – пробный вариант, не окончательный, делала его мой любимый мастер – мама. Она большой профессионал в своем деле. На произвольную еще нет готового платья, потому что нужно одобрение постановщика Бенуа Ришо», – цитирует Муравьеву «Чемпионат.com».