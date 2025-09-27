Петр Гуменник: «Я готовлю пять четверных к Олимпиаде»

Победитель финала Гран-при России Петр Гуменник планирует исполнить пять четверных прыжков на Олимпийских играх в Италии.

Ранее Гуменник выиграл отборочный олимпийский турнир в Пекине.

– Почему решили вернуть предыдущую произвольную программу? Тяжело ли было ее вспоминать?

– Решили, что сейчас на данный момент зрителям понятнее и приятнее смотреть на «Онегина», где четкий и ясный образ, сюжет, который все знают, и изложение, которое всем понятно. А более абстрактная программа пока не так хорошо у меня получается, чтобы за нее получить больше оценки.

– Пять четверных – это все-таки риск. Насколько он был оправдан? Насколько доволен тем, как удалось показать?

– Ну, я готовлю пять четверных к Олимпиаде, поэтому решил, что надо тренировать этот контент. На тренировках получается довольно часто, но на соревнованиях есть еще фактор волнения, на котором какие-то прыжки могут не так уверенно получиться. Поэтому очень важно не на Олимпиаде в первый раз такое пробовать, а идти к этому, – приводит слова Гуменника Sport24.

Также фигурист заявил, что не волнуется из-за дополнительных проверок со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

«Все хорошо будет», – цитирует Гуменника «Р-Спорт».

Допуск наших олимпийцев зависит от трех человек. Кто они?