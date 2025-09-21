3

Леонова о Гуменнике: «Прокат был тяжеленький. Непонятна причина – может, акклиматизация, может, еще что-то не так»

Леонова оценила прокат произвольной программы Гуменника на олимпийском отборе.

Российский фигурист Петр Гуменник, выступавший в нейтральном статусе, победил на олимпийском отборочном турнире в Пекине. Он набрал 262,82 балла по сумме двух программ. 

«Сегодня прокат был такой тяжеленький, непонятна причина. Может, акклиматизация, может, еще что, но не с такой легкостью выполнялись прыжки, хотя казалось бы, что на него могло давить?

У него огромный запас, он прекрасно владеет этими прыжками. Но, как говорится, что‑то пошло не так, но в целом ему того, что он сделал, хватило и с головой для того, чтобы выиграть эти соревнования и получить путевку.

По баллам сегодня все было справедливо, потому что были недокруты, сегодня он не порхал, не было легкости в исполнении элементов. Все было максимально концентрированно, и от этого, мне кажется, возникли какие‑то ошибки.

Но грубых ошибок, слава богу, не было, поэтому все было в ресурсе, все по делу. По оценкам сегодня, как говорится, как накатал, то и получил. Недокруты там были, их нашли, естественно, здесь все понятно», – сказала призер ЧМ-2012 Алена Леонова.

Гуменник исполнил пять четверных прыжков в произвольной на олимпийском отборе, один из них – со степ-аутом. Также он сорвал каскад

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
