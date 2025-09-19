2

Алексей Мишин: «Очень переживал за Петросян. Она молодец, хорошо выступила!»

Заслуженный тренер России Алексей Мишин похвалил фигуристку Аделию Петросян за выступление на олимпийском отборочном турнире в Пекине.

Петросян лидирует после короткой программы, набрав 68,72 балла. Второй идет Анастасия Губанова из Грузии (68,08), третьей – бельгийка Луна Хендрикс (66,92).

«Аделия молодец! Хорошо выступила! Очень переживал за нее», – сказал Мишин.

В прокате россиянка исполнила двойной аксель, тройной лутц (с недокрутом в четверть), каскад тройной флип – тройной тулуп, а непрыжковые элементы сделала на четвертый уровень, кроме последнего вращения – его снизили до третьего.

Возвращение нашей фигурки – детали изнутри: Петросян улыбалась, Этери перестраховалась

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАделия Петросян
logoсборная России
logoАлексей Мишин
женское катание
олимпийская квалификация
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Губанова о Петросян на отборе к Олимпиаде: «Рада, что Аделия здесь! Она хорошо откатала»
47 минут назад
Артур Гачинский: «Я бы не сказал, что судьи придержали Петросян. Она получила оценку, которую ставят лидерам мирового фигурного катания»
216 минут назад
Хендрикс на вопрос о Петросян на олимпийском отборе: «Без комментариев»
1619 минут назад
Россияне смогут выступить на Олимпиаде-2026 только как нейтральные атлеты – решение главы МОК Кирсти Ковентри
2726 минут назад
Петросян уступила по компонентам Губановой и Хендрикс в короткой программе на олимпийском отборе
4735 минут назад
Медведева ответила на статью Спортса’’ об интервью с Рудковской: «Вы ждете, что я должна много разговаривать с гостями, но это не так. Если буду много влезать, это уже не то пальто»
5243 минуты назад
«ISU не предоставил сигнал якобы из-за санкций. Мы не находимся под санкциями». Тащин о том, почему «Матч ТВ» не показал олимпийский отбор фигуристов
2345 минут назад
Этери Тутберидзе присутствовала на выступлении Губановой в короткой программе на олимпийском отборе
2559 минут назадФото
⚡ Олимпийская квалификация в Пекине. Петросян выиграла короткую программу, Губанова – 2-я, Хендрикс – 3-я
1493сегодня, 13:44
Энберт о выступлении Петросян: «Отличная программа, отличный прокат. Аделия молодец, на 200% справилась с давлением в этой ситуации»
5сегодня, 12:52
Ко всем новостям
Последние новости
Елена Радионова: «Петросян получила вполне нормальные оценки. Думаю, в произвольной она все сделает идеально»
7 минут назад
Жулин о Петросян: «Молодец, не сдалась. Будем ждать произвольную программу с большой надеждой»
сегодня, 11:03
Колобков о российских фигуристах: «Не думаю, что в Пекине будут какие-то провокации. Сложность будет скорее в психологическом давлении»
вчера, 16:35
Первенство Московской области. Алексахин победил по юниорам, Дмитрий Шелковников – по взрослым, Игнатов снялся
1714 сентября, 15:29
Lombardia Trophy. Конти и Мачии победили в парах, Гиларди и Амброзини – 2-е, Валези и Бидар – 3-и
114 сентября, 11:25
Мильто о бронзе на Мемориале Рабер: «Довольна прокатом, но ощущения смешанные, потому что два четверных сальхова были в недокрут»
114 сентября, 10:41
Lombardia Trophy. Мразкова и Мразек выиграли ритм-танец, Пэйт и Бай – 2-е, Вольфкостин и Царевски – 3-и
313 сентября, 12:45
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
113 сентября, 07:20
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Джармок и Витковски – 3-и
12 сентября, 09:03
Медведева об отношениях: «В нашей паре не я одна такая занятая. Возможно, времени на личную жизнь не так много, но главное – взаимопонимание»
4611 сентября, 20:10