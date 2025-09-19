Алексей Мишин: «Очень переживал за Петросян. Она молодец, хорошо выступила!»

Заслуженный тренер России Алексей Мишин похвалил фигуристку Аделию Петросян за выступление на олимпийском отборочном турнире в Пекине.

Петросян лидирует после короткой программы, набрав 68,72 балла. Второй идет Анастасия Губанова из Грузии (68,08), третьей – бельгийка Луна Хендрикс (66,92).

«Аделия молодец! Хорошо выступила! Очень переживал за нее», – сказал Мишин.

В прокате россиянка исполнила двойной аксель, тройной лутц (с недокрутом в четверть), каскад тройной флип – тройной тулуп, а непрыжковые элементы сделала на четвертый уровень, кроме последнего вращения – его снизили до третьего.

