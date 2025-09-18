Тутберидзе пришла на женскую тренировку на олимпийском отборе в Пекине

Этери Тутберидзе посетила тренировку женщин на отборе к ОИ.

Об этом сообщает корреспондент Спортса’’ Мария Селенкова.

По информации ТАСС , Тутберидзе присутствует на олимпийском отборе как тренер сборной Грузии.

У женщин грузинскую команду представляет Анастасия Губанова.

Ученица Тутберидзе Аделия Петросян также выступит в Пекине, но ISU не одобрил присутствие на отборе Даниила Глейхенгауза как тренера Петросян.