Тутберидзе пришла на женскую тренировку на олимпийском отборе в Пекине
Этери Тутберидзе посетила тренировку женщин на отборе к ОИ.
Об этом сообщает корреспондент Спортса’’ Мария Селенкова.
По информации ТАСС, Тутберидзе присутствует на олимпийском отборе как тренер сборной Грузии.
У женщин грузинскую команду представляет Анастасия Губанова.
Ученица Тутберидзе Аделия Петросян также выступит в Пекине, но ISU не одобрил присутствие на отборе Даниила Глейхенгауза как тренера Петросян.
Опубликовал: Вячеслав Самбур
Источник: Спортс’‘
