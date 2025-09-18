Фото
9

Тутберидзе пришла на женскую тренировку на олимпийском отборе в Пекине

Этери Тутберидзе посетила тренировку женщин на отборе к ОИ.

Об этом сообщает корреспондент Спортса’’ Мария Селенкова.

По информации ТАСС, Тутберидзе присутствует на олимпийском отборе как тренер сборной Грузии.

У женщин грузинскую команду представляет Анастасия Губанова.

Ученица Тутберидзе Аделия Петросян также выступит в Пекине, но ISU не одобрил присутствие на отборе Даниила Глейхенгауза как тренера Петросян.

Опубликовал: Вячеслав Самбур
Источник: Спортс’‘
logoЭтери Тутберидзе
сборная Грузии
олимпийская квалификация
Анастасия Губанова
logoсборная России
logoАделия Петросян
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Петросян исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад флип-тулуп на тренировке на олимпийском отборе
827 минут назад
Петросян вышла на тренировку перед олимпийским отбором в Пекине. Теперь заменить ее на Горбачеву невозможно
3957 минут назад
Петр Гуменник не вышел на первую тренировку на отборочном турнире в Пекине
23сегодня, 01:31
Петр Гуменник вылетел в Пекин для участия в олимпийской квалификации
38вчера, 17:27
Федченко отстаивала замену Петросян на Горбачеву на олимпийском отборе. Аделия прерывала подготовку из-за травмы («СЭ»)
560вчера, 16:03
Александра Трусова: «Жить свою жизнь так, как хочу я – наверное, самое классное решение, которое я когда-либо принимала»
85вчера, 15:20Фото
Хазе и Володин, Метелкина и Берулава, Губанова, Хигучи, Браун, Дэвис и Смолкин выступят на Trialeti Trophy
12вчера, 14:52
Дмитрий Васильев: «Загитовой ничего не грозит, «Миротворец» – это смехотворная история. Страшилка, которой пытаются пугать наших граждан»
8вчера, 13:56
Алина Горбачева и ее тренер Софья Федченко прибыли в Пекин (Sport24)
240вчера, 12:30
Губерниев о внесении Загитовой в базу украинского «Миротворца»: «Предлагаю на него насрать десять куч. Ни тепло, ни холодно от новости»
25вчера, 11:53
Ко всем новостям
Последние новости
Первенство Московской области. Алексахин победил по юниорам, Дмитрий Шелковников – по взрослым, Игнатов снялся
1714 сентября, 15:29
Lombardia Trophy. Конти и Мачии победили в парах, Гиларди и Амброзини – 2-е, Валези и Бидар – 3-и
114 сентября, 11:25
Мильто о бронзе на Мемориале Рабер: «Довольна прокатом, но ощущения смешанные, потому что два четверных сальхова были в недокрут»
114 сентября, 10:41
Lombardia Trophy. Мразкова и Мразек выиграли ритм-танец, Пэйт и Бай – 2-е, Вольфкостин и Царевски – 3-и
313 сентября, 12:45
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
113 сентября, 07:20
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Джармок и Витковски – 3-и
12 сентября, 09:03
Медведева об отношениях: «В нашей паре не я одна такая занятая. Возможно, времени на личную жизнь не так много, но главное – взаимопонимание»
4411 сентября, 20:10
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин лидируют после ритм-танца, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
11 сентября, 14:58
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Го Жуй и Чжан Ивэнь – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
10 сентября, 10:23
Костомаров о футболистах: «Мировых звезд я еще знаю, а у нас игроки так часто меняются. Действительно запоминающийся – Акинфеев»
29 сентября, 09:48