Александра Трусова: «Жить свою жизнь так, как хочу я – наверное, самое классное решение, которое я когда-либо принимала»

Александра Трусова рассказала о лучшем решении, которое она когда-либо принимала.

«Жить свою жизнь так, как хочу я – наверное, самое классное решение, которое я когда-либо принимала.

Вокруг всегда полно советов: когда рожать, когда возвращаться в спорт, когда выступать или наоборот – отдыхать. Но жить все равно мне.

И если мне хочется записать для вас видеоуроки в 21:00, значит, я это сделаю, даже если спать буду немного меньше, чем рекомендовано», – написала серебряный призер Олимпиады-2022.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Александры Трусовой
