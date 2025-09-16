Тим Дик получил гражданство Испании

Тим Дик, выступающий в дуэте с Оливией Смарт, получил гражданство Испании.

Об этом сообщает корреспондент Спортса’’ Майя Багрянцева.

Смарт и Дик стали шестыми в танцах на льду на чемпионате мира-2025 в Бостоне.

Также испанское гражданство получил уроженец Санкт-Петербурга Асаф Казимов, выступающий в дуэте с Софией Валь.

Для участия в Олимпийских играх оба партнера должны иметь гражданство страны, которую представляют.