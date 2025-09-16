Тим Дик получил гражданство Испании
Тим Дик, выступающий в дуэте с Оливией Смарт, получил гражданство Испании.
Об этом сообщает корреспондент Спортса’’ Майя Багрянцева.
Смарт и Дик стали шестыми в танцах на льду на чемпионате мира-2025 в Бостоне.
Также испанское гражданство получил уроженец Санкт-Петербурга Асаф Казимов, выступающий в дуэте с Софией Валь.
Для участия в Олимпийских играх оба партнера должны иметь гражданство страны, которую представляют.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Майи Багрянцевой
