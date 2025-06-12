Никита Кацалапов: «Пусть с каждым годом наша страна становится только сильнее! С Днем России!»
Олимпийский чемпион Никита Кацалапов написал поздравление с Днем России.
«С Днем России! Я люблю нашу Великую страну за ее традиции, характер и безграничные возможности. Люблю нашу культуру, природу и, конечно же, людей, которые делают Россию такой особенной!
Пусть с каждым годом наша страна становится только сильнее! С Днем России!» – говорится в посте фигуриста.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Никиты Кацалапова
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