Никита Кацалапов: «Пусть с каждым годом наша страна становится только сильнее! С Днем России!»

Олимпийский чемпион Никита Кацалапов написал поздравление с Днем России.

«С Днем России! Я люблю нашу Великую страну за ее традиции, характер и безграничные возможности. Люблю нашу культуру, природу и, конечно же, людей, которые делают Россию такой особенной!

Пусть с каждым годом наша страна становится только сильнее! С Днем России!» – говорится в посте фигуриста.