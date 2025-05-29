Татьяна Навка: «Кацалапов помогает нашим спортсменам в скольжении – как в группе Соколовской, так и в младшей группе»

Кацалапов работает над скольжением с фигуристами группы Соколовской.

Об этом рассказала олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

Ранее Светлана Соколовская и ее группа перешли из ЦСКА в школу Навки «Наши надежды».

«Никита Кацалапов консультирует ребят, помогает нашим спортсменам в скольжении – как в группе Соколовской, так и в младшей группе.

Уже через неделю мы уезжаем в Сочи, где стартуют наши ледовые сказки – в «Сочи-парке» и «Айсберге».

Нам предстоит прекрасный долгий летний сезон – до 30 сентября мы будем радовать гостей и жителей города Сочи нашими постановками», – сказала Навка.