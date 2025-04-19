Марк Кондратюк заявил, что для него искусство важнее денег.

Сегодня фигурист выступил с показательным номером на «Битве школ». К журналистам он вышел в футболке с надписью «I only love cash» («Я люблю только наличные»).

— Как раз недавно вышла новость, что ты заработал больше всех среди россиян в зимних видах спорта. Видел?

— Видел новость, да. Я ведь захожу в интернет. Но то, что написано на этой кофте — юмор и сатира. Это не отражает мое нутро. Именно поэтому, я не хочу отвечать на такие вопросы.

Я занимаюсь спортом, искусством. Мне это близко. Я все это делаю ради собственного развития. А все остальное — вторично, — сказал Кондратюк.

Кондратюк заработал больше всех призовых среди российских «зимников» в сезоне-2024/25, Сливко – 2-я, Большунов – 7-й