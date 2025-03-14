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Тарасова о выборах в МОК: «Туда специфических людей понабирают, которые не лучше и не хуже предыдущих. Думаю о том, когда эти люди, не знающие спорт, допустят нас»

Татьяна Тарасова не надеется на изменения после выборов президента МОК.

20 марта в Греции изберут нового главу Международного олимпийского комитета (МОК). Томас Бах не будет баллотироваться на новый срок.

– Насколько важны выборы нового главы МОК для нашего спорта?

– А какая нам разница? Все это если бы да кабы: если бы пришел другой и был бы лучше предыдущего. Но что-то я вижу, что туда специфических людей понабирают, которые не лучше и не хуже предыдущих – абсолютно такие же. Поэтому у меня нет надежды, да и вообще о таком не думаю.

Думаю о том, когда эти люди, не знающие и не понимающие спорт, допустят нас до соревнований. Старые, новые или новоизбранные – когда они допустят лучшую команду в мире до соревнований? Не знаю, кто на это может повлиять – есть люди, которые за это отвечают, а на них повлиять могут вплоть до руководителей нашей страны.

– Как думаете: как скоро наше возвращение может произойти?

– У меня нет мнения по этому поводу, потому что считаю, что мы уже обязаны выступать. Нас и так уже дисквалифицировали – три года не выступаем. По какой такой причине? По какой причине не выступаем ни мы, ни наши дети 12-летние? Они в чем виноваты? Когда мне будет хоть что-то понятно из того, что они делают, тогда я задумаюсь, кто эти люди, – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова.

7 претендентов на пост главы МОК: главный сюрприз – британский миллиардер, который зачехлил наши лыжи

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
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