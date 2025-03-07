Валиева остается единственной российской фигуристкой в регистрируемом пуле тестирования ISU

Валиева остается единственной россиянкой в регистрируемом пуле тестирования ISU.

Спортсмены из этого пула в своем профиле в антидопинговой системе ADAMS обязаны указывать не только контактные данные, места постоянного проживания и текущего местонахождения, но и одночасовой интервал абсолютной доступности для тестирования на каждый день.

Сейчас Камила Валиева отбывает четырехлетнюю дисквалификацию за допинг, которая отсчитывается от 25 декабря 2021-го.

Петросян, Семененко, Валиева, Мишина и Галлямов, Степанова и Букин вошли в новый пул допинг-тестирования ISU. Список не изменился