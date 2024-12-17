Росляков о Косторной: «После того, как она получила титул чемпионки Европы, ее уход от Тутберидзе был очень большой ошибкой»

Росляков назвал большой ошибкой уход Косторной от Тутберидзе после Евро-2020.

Алена Косторная – чемпионка Европы-2020 в одиночном катании. В июле того же года она перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, но в марте 2021-го вернулась к прежнему тренеру.

Сейчас Косторная выступает в паре с Георгием Куницей и тренируется у Сергея Рослякова .

«После того, как она получила титул чемпионки Европы, ее уход от Этери Георгиевны был очень большой ошибкой», – отметил Росляков в фильме «Параллельное вращение» на канале Winline.