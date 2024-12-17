Росляков о Косторной: «После того, как она получила титул чемпионки Европы, ее уход от Тутберидзе был очень большой ошибкой»
Росляков назвал большой ошибкой уход Косторной от Тутберидзе после Евро-2020.
Алена Косторная – чемпионка Европы-2020 в одиночном катании. В июле того же года она перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, но в марте 2021-го вернулась к прежнему тренеру.
Сейчас Косторная выступает в паре с Георгием Куницей и тренируется у Сергея Рослякова.
«После того, как она получила титул чемпионки Европы, ее уход от Этери Георгиевны был очень большой ошибкой», – отметил Росляков в фильме «Параллельное вращение» на канале Winline.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Winline
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем