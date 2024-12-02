Татьяна Малинина: «Дочь еще маленькая, но уже понятно, что ее сильная сторона – скольжение. С Ильей мы очень много этим занимались»

Татьяна Малинина рассказала об успехах дочери – сестры Ильи Малинина.

«Мы назвали ее Елизавета, но хотели, чтобы имя было немного особенным, поэтому записали его с двумя буквами «л». Так у нас получилась Ellizaveta, а потом мы просто сократили ее до Elli. А Беатрис – просто потому, что мне всегда очень нравилось это имя. Я вообще хотела дочку так и назвать, но не смогла убедить Романа. Так что это стало ее вторым именем.

Лизе будто бы все дается легче. Конечно, мальчики и девочки в этом возрасте очень отличаются, прямых сравнений делать нельзя. Пока сложно судить, какие будут у нее прыжки – но ведь и у Ильи они тоже не сразу стали получаться. Мы не были ни в чем уверены, а просто много работали, пока все не начало складываться в какой-то пазл. Других вариантов тут нет, гарантий никто не даст.

Лиза еще маленькая, но уже понятно, что ее сильная сторона – скольжение, причем ей это легко дается. С Ильей мы очень много этим занимались, гораздо больше, чем с Лизой – даже приглашали танцевальных тренеров. А она может без дополнительных усилий сделать любой поворот на льду, ей это будто бы дано по умолчанию.

Лиза каждый день ходит в школу – у нее полноценная школьная жизнь. Она тренируется всего полтора часа в день, по утрам до начала уроков, и только четыре раза в неделю. Если она решит, что фигурное катание не для нее – мы не будем настаивать. Заставить всегда можно, но я как тренер знаю, что без желания ученика ничего путного не добиться», – объяснила Малинина.

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