  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Татьяна Малинина: «Дочь еще маленькая, но уже понятно, что ее сильная сторона – скольжение. С Ильей мы очень много этим занимались»
2

Татьяна Малинина: «Дочь еще маленькая, но уже понятно, что ее сильная сторона – скольжение. С Ильей мы очень много этим занимались»

Татьяна Малинина рассказала об успехах дочери – сестры Ильи Малинина.

«Мы назвали ее Елизавета, но хотели, чтобы имя было немного особенным, поэтому записали его с двумя буквами «л». Так у нас получилась Ellizaveta, а потом мы просто сократили ее до Elli. А Беатрис – просто потому, что мне всегда очень нравилось это имя. Я вообще хотела дочку так и назвать, но не смогла убедить Романа. Так что это стало ее вторым именем.

Лизе будто бы все дается легче. Конечно, мальчики и девочки в этом возрасте очень отличаются, прямых сравнений делать нельзя. Пока сложно судить, какие будут у нее прыжки – но ведь и у Ильи они тоже не сразу стали получаться. Мы не были ни в чем уверены, а просто много работали, пока все не начало складываться в какой-то пазл. Других вариантов тут нет, гарантий никто не даст.

Лиза еще маленькая, но уже понятно, что ее сильная сторона – скольжение, причем ей это легко дается. С Ильей мы очень много этим занимались, гораздо больше, чем с Лизой – даже приглашали танцевальных тренеров. А она может без дополнительных усилий сделать любой поворот на льду, ей это будто бы дано по умолчанию.

Лиза каждый день ходит в школу – у нее полноценная школьная жизнь. Она тренируется всего полтора часа в день, по утрам до начала уроков, и только четыре раза в неделю. Если она решит, что фигурное катание не для нее – мы не будем настаивать. Заставить всегда можно, но я как тренер знаю, что без желания ученика ничего путного не добиться», – объяснила Малинина.

Вселенная Ильи Малинина – комбо России и США: кто создал лучшего фигуриста мира?

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’‘
женское катание
logoИлья Малинин
Татьяна Малинина
мужское катание
logoсборная США
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Малинин, Сакамото, Стеллато-Дудек и Дешам, Фир и Гибсон досрочно вышли в финал Гран-при
117 ноября, 15:12
Гран-при США. Малинин, Аймо, Хигучи, Левито, Миура и Кихара, Чок и Бейтс, Фир и Гибсон выступили с показательными номерами
1621 октября, 04:00
Бывшая ученица Тутберидзе Деева: «Многооборотные прыжки вредят здоровью. Грустно смотреть, как девочки заканчивают со спортом в 15-18 лет»
11916 октября, 15:37
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Турнир на призы Климова. Кагановская и Некрасов выиграли ритм-танец, Пасечник и Чиризано – 2-е
7138 минут назад
Винер о сестрах Авериных в «Ледниковом периоде»: «Не понимаю, зачем учила их художественной гимнастике. Надо было отдать в фигурное катание»
41 минуту назад
Ирина Роднина: «ISU для себя решили, что будут допускать наших юниоров. Пока не оговорено, когда, где и в каком положении, но решение уже принято»
1357 минут назад
Вероника Яметова: «Тройной аксель находится в неплохом состоянии, вполне рабочем. С четверными все обстоит чуть сложнее»
14сегодня, 14:22
Вероника Яметова: «Много раз слышала от тренера: неважно, где ты тренируешься, важен результат. Чтобы добиться высот, совершенно не обязательно кататься в Москве или Питере»
16сегодня, 14:03
Елизавета Худайбердиева: «В танцах на льду колоссальная нагрузка. Казалось бы, четыре минуты, а сил не остается даже на то, чтобы сделать поклон»
3сегодня, 13:50
Елизавета Худайбердиева: «Чемпионат России-2023 был самым сложным в моей жизни. Болезнь, отравление, хейт – все это спровоцировало нервный срыв»
12сегодня, 13:40
Ирина Роднина: «Процесс возвращения России на международные старты идет, пускай тяжело и медленно. Не признать нашу значимость в мировом спорте нельзя»
5сегодня, 13:26
Татьяна Тарасова: «Загитова все время нарушает законы. Что за безобразие? Штрафы она должна заплатить немедленно»
103сегодня, 12:28
Иван Букин: «Уровень танцев на льду вырос, все ребята молодцы, все работают. Эта конкуренция подготовит к международным стартам»
7сегодня, 11:20
Ко всем новостям
Последние новости
Лев Лазарев о мотивации: «На льду чувствую себя счастливым. Когда был маленький, сам выбрал фигурное катание, и до сих пор нравится это делать»
3сегодня, 08:57
«Мои программы – это то, что меня окружает». Хореограф Плишкин о постановке на тему людских пороков
вчера, 13:50
Кубок Санта-Клауса. Ли Юйсян победил, Льютон-Брейн – 2-й, Власенко – 3-й
330 ноября, 20:50
Кубок Варшавы. Медланд-Спенс победила, Куракова – 2-я, Пиредда – 3-я
423 ноября, 19:47
Александра Бойкова: «Когда мы переезжали из Санкт-Петербурга в Москву, оба ехали на машине. Разогналась до 190 км/ч»
2623 ноября, 15:54
Кубок Варшавы. Самойлов лидирует после короткой программы, Франджипани – 2-й, Шмуратко – 3-й
23 ноября, 15:23
Стеллато-Дудек и Дешам, Хазе и Володин, Миура и Кихара, Метелкина и Берулава вышли в финал Гран-при
323 ноября, 14:24
Кубок Варшавы. Медланд-Спенс лидирует после короткой программы, Шильд – 2-я, Пеццетта – 3-я, Куракова – 4-я
122 ноября, 18:08
«Я влюбилась в этих созданий». Ринка Ватанабе о том, что коллекционирует предметы, изображающие гигантских изоподов
722 ноября, 11:38
В России не планируют объединять федерации фигурного катания и конькобежного спорта
520 ноября, 10:24