Кевин Аймо: «После чемпионата Европы все меня списали, будто бы выкинули в мусорку. Я так рад, что смог показать, что меня рано списывать со счетов»

Кевин Аймо поделился впечатлениями от выступления на Гран-при Финляндии.

Французский фигурист завоевал серебро. На чемпионате Европы в прошлом сезоне он стал 31-м.

«Наверное, это было самый нервный турнир в моей карьере. Последние 10 месяцев дались мне нелегко, поэтому я хочу сейчас доказать всем, что я сильный – и могу справиться с чем угодно.

После чемпионата Европы все меня списали, будто бы выкинули в мусорку. Я так рад, что я смог показать, что меня рано списывать со счетов. Нет слов, чтобы описать, как я счастлив быть в финале – я уже знаю, какой сюрприз я приготовлю для родного Гренобля.

Знаете, когда я упал с первого же прыжка – я почувствовал невероятное облегчение, я был просто счастлив. Я знал, что где-то ошибусь в произвольной, и поэтому тут же перестал переживать. «Вот оно, уже случилось – теперь надо просто катать дальше». Дальше я катался с максимальной свободой, я был полностью расслаблен и спокоен. Вторую половину программы я будто бы плыл по льду в невесомости.

Перед выходом на лед я всегда отключаюсь от всего происходящего, надеваю наушники и никого не слышу. Всегда ставлю одну и ту же композицию – это глупая французская песенка из фильма «Звездная академия», где подростки учатся петь. Она называется «Я дойду до предела своих мечтаний» – и всегда перед стартом я слушаю именно ее», – передает слова Аймо корреспондент Sports Майя Багрянцева.

«Финал Гран-при для меня сейчас – один из самых простых турниров. Отобраться туда – уже победа. Но впереди чемпионат страны, для меня очень важно хорошо выступить там.

Потом чемпионат Европы – тоже серьезный старт, а на чемпионате мира будет решаться судьба олимпийских путевок. Так что да, финал в Гренобле – просто приятный турнир в домашней обстановке», – добавил фигурист.

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