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Виктория Синицина: «Рада сообщить, что открываю собственный салон красоты. Очень долго об этом думала, и наконец это станет реальностью»

Фигуристка Виктория Синицина сообщила, что открывает салон красоты.

«Дорогие друзья, я рада сообщить, что открываю свой собственный салон красоты! 

Я очень долго об этом думала, и наконец это станет реальностью! Вместе с моей сестричкой Наташей мы будем воплощать наши идеи и страсть к красоте в жизнь. Это важный шаг для нас обеих!

Мы создаем место, где каждая сможет почувствовать себя особенной, окруженной заботой и профессионализмом», – написала чемпионка мира в танцах на льду. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Виктории Синициной
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танцы на льду
logoВиктория Синицина
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