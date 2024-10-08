Виктория Синицина: «Рада сообщить, что открываю собственный салон красоты. Очень долго об этом думала, и наконец это станет реальностью»
Фигуристка Виктория Синицина сообщила, что открывает салон красоты.
«Дорогие друзья, я рада сообщить, что открываю свой собственный салон красоты!
Я очень долго об этом думала, и наконец это станет реальностью! Вместе с моей сестричкой Наташей мы будем воплощать наши идеи и страсть к красоте в жизнь. Это важный шаг для нас обеих!
Мы создаем место, где каждая сможет почувствовать себя особенной, окруженной заботой и профессионализмом», – написала чемпионка мира в танцах на льду.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Виктории Синициной
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости