Александра Бойкова: «Яркий старт этому сезону дан. Верим, что дальше будет только круче и жарче»

Александра Бойкова назвала ярким старт сезона на контрольных прокатах.

Чемпионы Европы в парном катании Бойкова и Дмитрий Козловский представили новые короткую и произвольную программы.

Короткая поставлена под музыку из фильма «Убить Билла».

«Яркий старт этому сезону дан 🔥 Верим, что дальше будет только круче и жарче😏

P.S. Желтый комбез сейчас мне нравится! Идея, к которой я изначально была скептически настроена, воплотилась в реально крутую, запоминающуюся и обсуждаемую фишку программы», – написала фигуристка в соцсети.

Тутберидзе нашла идеальный образ для Бойковой: костюм из «Убить Билла» с голой спиной и кровью на груди