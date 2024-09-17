Александра Бойкова: «Яркий старт этому сезону дан. Верим, что дальше будет только круче и жарче»
Александра Бойкова назвала ярким старт сезона на контрольных прокатах.
Чемпионы Европы в парном катании Бойкова и Дмитрий Козловский представили новые короткую и произвольную программы.
Короткая поставлена под музыку из фильма «Убить Билла».
«Яркий старт этому сезону дан 🔥 Верим, что дальше будет только круче и жарче😏
P.S. Желтый комбез сейчас мне нравится! Идея, к которой я изначально была скептически настроена, воплотилась в реально крутую, запоминающуюся и обсуждаемую фишку программы», – написала фигуристка в соцсети.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: страница Александры Бойковой
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