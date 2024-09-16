Алена Леонова: «Если наши девочки прямо сейчас выйдут на международную арену, то они и без четверных будут на голову выше других»

Алена Леонова считает, что российские фигуристки будут сильны даже без четверных.

На данный момент россияне не допускаются до турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

«Если наши девочки прямо сейчас выйдут на международную арену, то они и без четверных прыжков будут на голову выше других.

Я видела международные турниры, поэтому могу сделать такие выводы», – сказала серебряный призер чемпионата мира-2012 Леонова .

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