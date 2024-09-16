  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Алена Леонова: «Если наши девочки прямо сейчас выйдут на международную арену, то они и без четверных будут на голову выше других»
1

Алена Леонова: «Если наши девочки прямо сейчас выйдут на международную арену, то они и без четверных будут на голову выше других»

Алена Леонова считает, что российские фигуристки будут сильны даже без четверных.

На данный момент россияне не допускаются до турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

«Если наши девочки прямо сейчас выйдут на международную арену, то они и без четверных прыжков будут на голову выше других.

Я видела международные турниры, поэтому могу сделать такие выводы», – сказала серебряный призер чемпионата мира-2012 Леонова.

Кто из девушек впечатлил на прокатах больше всех? Нет, не Трусова или Петросян

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «РБ Спорт»
logoсборная России
logoАлена Леонова
женское катание
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Министр спорта Татарстана в шутку предложил своего сына в женихи Загитовой: «Она ровесница, вот и один из вариантов»
2342 минуты назад
Тарасова о фигуристах в России: «Уровень не упал, а даже наоборот – вырос. Может, Дейву Лизу так хотелось бы, но фиг ему с маслом!»
852 минуты назад
Илья Авербух: «У Степановой и Букина есть свой почерк, лицо. На данный момент они однозначные лидеры российских танцев на льду»
15сегодня, 12:41
«Однозначно лучшее платье в парном катании – у Мишиной в произвольной. Костюм Бойковой к короткой – совершенно стандартный выбор». Вайцеховская о прокатах
69сегодня, 12:15
Вайцеховская о женском катании: «Более высокие шансы «выжить» остаются у тех, кто наиболее крепок физически. Например, у Трусовой»
17сегодня, 12:07
Алексей Мишин: «Всем ясно, что наше фигурное катание сейчас в хорошем состоянии. Это подтвердит любой следящий за ним человек»
28сегодня, 10:36
✍️ «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами открытых прокатов, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
сегодня, 10:28
Плющенко о Жилиной: «Со своей стороны мы сделали все, чтобы решить ее проблемы со спиной. Сейчас отпустил ситуацию, и своей дочерью занимается мама»
122сегодня, 09:51
Косторная о программе по мотивам «Мастера и Маргариты»: «Мы перевоплотились в образы Воланда и его Идеи»
70сегодня, 09:42
Плющенко о сыне: «Саша освоил все тройные прыжки. Он прибавляет, будет кататься в этом сезоне за Московскую область, по 1-му спортивному разряду»
50сегодня, 09:03
Ко всем новостям
Последние новости
Гербольдт о выступлениях Трусовой: «Если Саша не сдастся, а доведет все это до конца, может получиться неплохой результат»
1вчера, 20:04
Козловский о карьере после спорта: «Тренером себя не вижу. Занимаюсь инвестированием в будущее, чтобы иметь определенные варианты»
4вчера, 19:07
Тютюнина о дуэте с Грачевым: «Рады, что тренируемся, есть большие амбиции. Планируем выступить на этапах Гран-при в Москве и Магнитогорске»
вчера, 17:34
Осокина и Грицаенко выступят на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Казани
вчера, 15:44
Дмитрий Евгеньев: «Эти программы нам предложил Алексей Тихонов. Он авторитет для нас, спасибо ему за это»
1вчера, 15:22
Софья Тютюнина: «Входим в сезон с огромной радостью. У нас был большой перерыв без соревнований, счастливы, что приехали на контрольные прокаты»
214 сентября, 15:41
Lombardia Trophy. Конти и Мачии лидируют после короткой программы, Миура и Кихара – 2-е, Гиларди и Амброзини – 3-и
14 сентября, 14:13
Lombardia Trophy. Гиньяр и Фаббри выиграли ритм-танец, Несет и Маркелов – 2-е, Морозов и Чен – 3-и
714 сентября, 12:55
Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара победили в танцах на льду, Абоян и Веселухин – 2-е
14 сентября, 08:35
Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара выиграли ритм-танец, Абоян и Веселухин – 2-е, Эллиана и Итан Пил – 3-и
13 сентября, 09:47