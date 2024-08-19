Валиева убрала упоминание о золоте чемпионата Европы из профиля в инстаграме и добавила строчку о мировом рекорде
Камила Валиева убрала упоминание о золоте чемпионата Европы из профиля в соцсети.
На это обратил внимание телеграм-канал figurexing.
Ранее в инстаграме 18-летней Валиевой было указано, что она побеждала на чемпионате Европы-2022. Сейчас информация об этом удалена, но появилась строчка о побитом мировом рекорде (фигуристке принадлежит достижение по наибольшему количеству баллов в короткой и произвольной программах, а также в их сумме).
В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о 4-летней дисквалификации Валиевой за допинг. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года, ее результаты аннулированы от этой даты.
Скриншот страницы фигуристки в инстаграме:
При этом в телеграм-канале Валиевой упоминание о золотой медали чемпионата Европы пока остается, а запись о рекорде отсутствует.
Каждый шаг, каждый чих, с ума можно сойти.
В сложившихся обстоятельствах лучшее, что она могла бы сделать - написать в профиле просто "figure skater" или перечислить свои увлечения, как Настя Мишина. Потому что юниорские титулы и золото этапов ГП не смотрятся на фоне ее более титулованных коллег, а так можно дифференциироваться
А не так "тут - хочу известности. а вот тут - нет"
Уничтожить мировой рекорд гораздо сложнее, чем завоевать европейскую золотую медаль. Губанова, Луна, обладательница золотой медали Европы. Им не удастся приблизиться к мировому рекорду Камилы на 50-70 очков, но выиграть золото на чемпионате Европы они могут.
Рекорды Камилы будут самыми высокими при любой системе подсчета очков. Несомненно, она достигла высочайшего уровня катания, когда-либо существовавшего в истории.
И толще!