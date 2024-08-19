Валиева убрала упоминание о золоте чемпионата Европы из профиля в инстаграме и добавила строчку о мировом рекорде

Теги сборная России фото женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева убрала упоминание о золоте чемпионата Европы из профиля в соцсети.

На это обратил внимание телеграм-канал figurexing.

Ранее в инстаграме 18-летней Валиевой было указано, что она побеждала на чемпионате Европы-2022. Сейчас информация об этом удалена, но появилась строчка о побитом мировом рекорде (фигуристке принадлежит достижение по наибольшему количеству баллов в короткой и произвольной программах, а также в их сумме).

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о 4-летней дисквалификации Валиевой за допинг. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года, ее результаты аннулированы от этой даты.

Скриншот страницы фигуристки в инстаграме:

При этом в телеграм-канале Валиевой упоминание о золотой медали чемпионата Европы пока остается, а запись о рекорде отсутствует.

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55 комментариев
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Вот кому-то делать нечего....сидят, бдят, иконки и смайлики пересчитывают...
+46
-3
+43
Продолжайте вести наблюдение !
+37
-1
+36
Ответ Kareglazaya
Вот кому-то делать нечего....сидят, бдят, иконки и смайлики пересчитывают...
А еще подписки проверяют: кто от кого отписался да кто на кого подписался...
+14
-1
+13
Какое многозначительное фото профиля... Действительно Ками молчит об очень многом...
+10
-2
+8
А откуда у нее две серебряные медали чемпионата России?
+13
-8
+5
Ответ Александр Иванов
Ааа, я, возможно, понял логику: Камила просто потроллила недругов и завистников числом подписчиков - теперь вижу, что подписчиков уже 1,5 млн)) Молодчина)) Камила, так держать!
Не верю! Неужели в стране 1,5 млн идиотов? Не верю.
+5
-1
+4
Нормальные болельщики интересуются спортивными результатами, в том числе прописанными на личных страницах, а НЕ нормальные интересуются всем: платьями, причёсками, отпусками, замужествами...
+6
-2
+4
Ответ Den3Lo
Щербаковой уступила и Акатьевой. Потом еще бронза была, после Петросян и Муры. Золото еще было одно, но его кто то на черном гелеке отжал. Теперь вот и золото евро сняли...говорят тот же гелек подъезжал, а в нем 2 подруги были, одна в платье невесты , а вторую не рассмотрели тк в профиль сидела...не знаю подробностей
У нее одно серебро, за ЧР-2021. Она официально лишена серебра ЧР-2023, как и бронзы ЧР-2024. Об этом и речь
+11
-7
+4
Ответ ретроградный меркурий
У нее одно серебро, за ЧР-2021. Она официально лишена серебра ЧР-2023, как и бронзы ЧР-2024. Об этом и речь
Ну значит она любит снимать их медленно )
+4
0
+4
Ответ Флер де Лис
А еще подписки проверяют: кто от кого отписался да кто на кого подписался...
Ага. И кто к чьему посту лайки поставил.
+4
-1
+3
Ответ Den3Lo
Продолжайте вести наблюдение !
Шоу "За стеклом"...
Каждый шаг, каждый чих, с ума можно сойти.
+5
-2
+3
Поясните - это хорошо или плохо??🤔
+3
-1
+2
Ответ Большой Влад
Шикарная Валиева несколько раз побила собственный мировой рекорд. Это был самый высокий уровень катания, когда-либо показанный в истории. В произвольной программе отличный триксель, три четверных, идеальные вращения, бесподобная пластика и гибкость. Ничего подобного мы больше никогда не увидим. Марго приблизится к этому, но ей придется делать это с пятью четверными, поскольку PCS никогда не приблизится к тому, чего может достичь Камила. Уничтожить мировой рекорд гораздо сложнее, чем завоевать европейскую золотую медаль. Губанова, Луна, обладательница золотой медали Европы. Им не удастся приблизиться к мировому рекорду Камилы на 50-70 очков, но выиграть золото на чемпионате Европы они могут. Рекорды Камилы будут самыми высокими при любой системе подсчета очков. Несомненно, она достигла высочайшего уровня катания, когда-либо существовавшего в истории.
А ведь действительно // Ничего подобного мы больше никогда не увидим.// чтоб кто то еще лишил золота свою сборную
+5
-3
+2
Ответ Sat397
Это у вас фаза принятия затянулась, не можете успокоиться и принять тот факт, что Камила талантливее и популярнее вашей любимки.
Видели мы этот талант после Олимпиады, развалилась как карета Золушки после 12. Ни одного ГС не смогла выиграть без допинга
+7
-5
+2
Ответ ретроградный меркурий
Довольно странно в фигурном катании упоминать мировые рекорды, учитывая, что медалей за них не дают и официально они на соревнованиях не регистрируются, как в беге или плавании. Ну и постепенный отказ от медалей смотрится довольно нелепо, конечно. Фаза принятия у Валиевой, видимо, растянется на годы. Иначе как объяснить, что она убрала золото ЧЕ из профиля, но оставила второе серебро ЧР, которого тоже официально лишена? В сложившихся обстоятельствах лучшее, что она могла бы сделать - написать в профиле просто "figure skater" или перечислить свои увлечения, как Настя Мишина. Потому что юниорские титулы и золото этапов ГП не смотрятся на фоне ее более титулованных коллег, а так можно дифференциироваться
Ну пять четверных Трусовой постоянно везде упоминают)
+6
-4
+2
Ответ Olga.t
Шоу "За стеклом"... Каждый шаг, каждый чих, с ума можно сойти.
такова цена популярности
+3
-1
+2
Довольно странно в фигурном катании упоминать мировые рекорды, учитывая, что медалей за них не дают и официально они на соревнованиях не регистрируются, как в беге или плавании. Ну и постепенный отказ от медалей смотрится довольно нелепо, конечно. Фаза принятия у Валиевой, видимо, растянется на годы. Иначе как объяснить, что она убрала золото ЧЕ из профиля, но оставила второе серебро ЧР, которого тоже официально лишена?
В сложившихся обстоятельствах лучшее, что она могла бы сделать - написать в профиле просто "figure skater" или перечислить свои увлечения, как Настя Мишина. Потому что юниорские титулы и золото этапов ГП не смотрятся на фоне ее более титулованных коллег, а так можно дифференциироваться
+16
-14
+2
Держите в курсе
+2
0
+2
Ответ Железная Леди
Да и мировой рекорм неизвестно когда и на каких соревнованиях, похоже, что на ЧЕ которые не засчитаны.
Нет, текущие мировые рекорды у Валиевой никто не отнимет, они установлены до ЧР. Гран-при Ростелеком, КП - 87.42, ПП - 185.29, сумма - 272.71
+2
0
+2
Ответ Sat397
Камила сейчас выступает без допинга, радует зрителей, а ваш скромный герой как раз таки развалился, как перестал принимать ТИ(допинг), до сих собрать не можете. Не надо было ей пубертат задерживать, ради медалей, выступая в весе 25 кг. Но видимо у неё такие приоритеты, медаль ведь она хотела для себя, а не для Родины...
Зато у нее на спортс свои " чудесатые " появились. Стараются на славу. Хейтят других фигуристок и ставят и ставят минусы .
+4
-3
+1
Ответ Lapo Elkann
Зато у нее на спортс свои " чудесатые " появились. Стараются на славу. Хейтят других фигуристок и ставят и ставят минусы .
Да уж, к лику святых уже Анютия причислили, заметая все её многочисленные недостатки под ковёр.
+5
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+1
Ответ Sat397
Это у вас фаза принятия затянулась, не можете успокоиться и принять тот факт, что Камила талантливее и популярнее вашей любимки.
А толку? Без титулов.
+3
-2
+1
Ответ Olga.t
Шоу "За стеклом"... Каждый шаг, каждый чих, с ума можно сойти.
За всё в этой жизни приходится платить.
А не так "тут - хочу известности. а вот тут - нет"
+1
0
+1
Ответ разноцветный логотип
такова цена популярности
Камила ты всё равно лучшая ❤️
+3
-2
+1
Шикарная Валиева несколько раз побила собственный мировой рекорд. Это был самый высокий уровень катания, когда-либо показанный в истории. В произвольной программе отличный триксель, три четверных, идеальные вращения, бесподобная пластика и гибкость. Ничего подобного мы больше никогда не увидим. Марго приблизится к этому, но ей придется делать это с пятью четверными, поскольку PCS никогда не приблизится к тому, чего может достичь Камила.

Уничтожить мировой рекорд гораздо сложнее, чем завоевать европейскую золотую медаль. Губанова, Луна, обладательница золотой медали Европы. Им не удастся приблизиться к мировому рекорду Камилы на 50-70 очков, но выиграть золото на чемпионате Европы они могут.

Рекорды Камилы будут самыми высокими при любой системе подсчета очков. Несомненно, она достигла высочайшего уровня катания, когда-либо существовавшего в истории.
+7
-7
0
Ответ Sat397
Это у вас фаза принятия затянулась, не можете успокоиться и принять тот факт, что Камила талантливее и популярнее вашей любимки.
«Камила талантливее и популярнее вашей любимки»

И толще!
+9
-9
0
Ответ lika11
Ну пять четверных Трусовой постоянно везде упоминают)
У Трусовой это реальное спортивное достижение, и на своей странице она это не пишет. У неё есть медали всех главных международных стартов, в отличие от...
+8
-8
0
Ее лишили этого звания , потому, что она напару с дедушкой лакала допинг из одного стакана
+7
-7
0
Ответ Иван Иванов
А золото ЧР-22 она сдала кому нибудь или дедушка на память заныкал?
Это у Игнатовой-Трусовой надо спросить, это же теперь ее медаль. По идее Валиева должна была сдать свою медаль в федерацию, а та - вручить ее Трусовой, так же как Трусова и Щербакова должны были вернуть серебро и бронзу, чтобы их получили соответственно Щербакова и Петросян
+2
-2
0
Ответ TTX
А откуда у нее две серебряные медали чемпионата России?
Да и мировой рекорм неизвестно когда и на каких соревнованиях, похоже, что на ЧЕ которые не засчитаны.
+3
-3
0
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