Валиева убрала упоминание о золоте чемпионата Европы из профиля в инстаграме и добавила строчку о мировом рекорде

Камила Валиева убрала упоминание о золоте чемпионата Европы из профиля в соцсети.

На это обратил внимание телеграм-канал figurexing.

Ранее в инстаграме 18-летней Валиевой было указано, что она побеждала на чемпионате Европы-2022. Сейчас информация об этом удалена, но появилась строчка о побитом мировом рекорде (фигуристке принадлежит достижение по наибольшему количеству баллов в короткой и произвольной программах, а также в их сумме).

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о 4-летней дисквалификации Валиевой за допинг. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года, ее результаты аннулированы от этой даты.

Скриншот страницы фигуристки в инстаграме:

При этом в телеграм-канале Валиевой упоминание о золотой медали чемпионата Европы пока остается, а запись о рекорде отсутствует.