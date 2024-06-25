«Дипломированный специалист по телерадиожурналистике». Бойкова защитила выпускную работу на «отлично»

Фигуристка Александра Бойкова защитила диплом на «отлично».

Чемпионка Европы в парном катании обучалась в Северо-Западном институте управления – филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

«Дипломированный специалист по телерадиожурналистике. Практика – 5, госы – 5, диплом – 5», – написала Бойкова.

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