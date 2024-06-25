«Дипломированный специалист по телерадиожурналистике». Бойкова защитила выпускную работу на «отлично»

Теги сборная России фото пары Александра Бойкова Фигурное катание

Фигуристка Александра Бойкова защитила диплом на «отлично».

Чемпионка Европы в парном катании обучалась в Северо-Западном институте управления – филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

«Дипломированный специалист по телерадиожурналистике. Практика – 5, госы – 5, диплом – 5», – написала Бойкова.

Бойкова рассказала о знакомых «тупых спортсменах» – пришлось оправдываться

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18 комментариев
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на первом канале скоро прохода не будет от всех этих ведущих-журналисток от фигурки.
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Ответ Olga.t
У Саши хорошая грамотная речь, и с интеллектом все в порядке.
Фотосессии на кладбище и рассуждения о тупых спортсменах особенно "интеллект" отображают.
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Сплошные отличники, а как рот откроют, у всех уши вянут. Потом приходится извиняться, что их видите ли "не так поняли, не так процитировали"...
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Молодец Саша. Мои поздравления!
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Ответ Perfectooo
А преподы аплодировали? Да и одета как-то странно.. и взгляд осмысленный.. неправильная какая-то выпускница..
верно, и ректор не отрапортовал как положено, мол, гордится и все почесноку было, странно как-то))
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